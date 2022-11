La selección de Argentina se viene preparando arduamente para su debut en el Mundial Qatar 2022. Su rival será nada menos que Arabia Saudita, elenco con el que se medirá este martes 22 de noviembre en el estadio Lusail desde las 05:00 a.m. (hora peruana). Sin embargo, tal parece que Lionel Scaloni tiene un problema que no lo deja definir al once titular para el encuentro ante el conjunto saudí. Se trata de Lionel Messi, quien fue captado en los entrenamientos de este lunes con un preocupante estado de su tobillo izquierdo.

La imagen genera mucha alarma tanto en el comando técnico como los fanáticos de la ‘Albiceleste’. Fue ESPN el medio que capturó el mal estado de la pierna derecha del atacante del PSG. Eso sí, el astro rosarino practicó con el resto de sus compañeros con normalidad.

Cabe resaltar que aún no hay información oficial por parte de la AFA, según pudo averiguar el diario Olé. En primer lugar, porque realizó la práctica de este lunes y porque esa imagen fue tomada en los primeros 15 minutos del entrenamiento, cuando la ‘Pulga’ no mostró ningún signo de dolor. De hecho, diferentes medios argentinos señalan que se trataría de un tratamiento especial que se está haciendo en su tobillo.

Específicamente, se habla de una venda con gel congelado, que es una tratamiento de crioterapia para evitar que esta zona se inflame. No hay dudas que el ‘10′ llega con algunas molestias, motivo por el que no entrenó a la par los primeros días desde su llegada a Qatar.

El tobillo de Lionel Messi a horas del partido ante Arabia Saudita. (Foto: ESPN)

Es necesario mencionar que Messi, quien jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 se convertirá en el jugador argentino con más mundiales — uno más que Diego Maradona y Javier Mascherano — si juega ante los saudíes este martes. Además, llevará la cinta de capitán en este encuentro.

¿Cuál sería el once inicial de Argentina vs. Arabia Saudí?

Todo indica que Argentina formaría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. En las próximas horas podría haber más novedades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR