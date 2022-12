Tras los rumores sobre problemas en el camerino de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo se pronunció en respaldo a la escuadra ‘lusa’ con un mensaje motivador de cara al próximo encuentro en el Mundial Qatar 2022 donde se medirán ante Marruecos por cuartos de final. El futbolista pone fin a las especulaciones tras su suplencia en el último choque ante Suiza.

“Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Cree con nosotros! ¡Fuerza Portugal!”, mencionó en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales. (Twitter)

El futbolista ‘luso’ ha sido señalado porque no habría entrenado nuevamente con los suplentes tras no alinear como titular en el partido contra Suiza por octavos de final. El pasado partido fue reemplazado en el once por Goncalo Ramos quien fue la figura tras anotar un hat-trick.

Cabe resaltar que Cristiano ha marcado un solo gol en lo que va de la Copa del Mundo. Dicho tanto lo hizo en zona de grupos frente a Ghana en la victoria de Portugal por 3-2 por la vía penal. Asimismo, esta anotación lo hizo poseedor de un récord de anotaciones en los Mundiales.

Federación de Portugal negó problemas en el vestuario

“La FPF aclara que el capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, no amenazó en ningún momento con dejar el equipo nacional en Qatar”, sostuvo la Federación. El desmentido de la FPF se produce como respuesta a un artículo del diario deportivo portugués Record, que escribe este jueves que “Cristiano Ronaldo amenazó con marcharse”.

Según Récord, el jugador habría tenido un acalorado intercambio con su técnico tras conocer que empezaría el partido contra Suiza en el banquillo, lo que le habría llevado a afirmar que abandonaría la selección, antes de cambiar de opinión y calmarse.

“Cristiano Ronaldo se construye cada día un palmarés único al servicio del equipo nacional y del país, que debe ser respetado y que demuestra un grado de compromiso indiscutible con la selección. Así, el grado de compromiso del jugador más laureado de la historia de Portugal quedó aún más demostrado -si cabe- en la victoria ante Suiza, en octavos de final del Mundial”, indicó la FPF.





Recibe n uestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.