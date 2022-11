Camerún vs. Serbia se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS este lunes 28 de noviembre, en partido por el Grupo G del Mundial Qatar 2022. Een el estadio Al Janoub de la ciudad de Doha, sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo en Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Se trata de ganar o ganar para ambas selecciones. ¿Habrá un triunfador?

Africanos y balcánicos cierran el grupo G, tras caer respectivamente con Suiza y Brasil en la primera jornada de la llave, obligándoles a reaccionar para no quedar apeados de la cita mundialista. Camerún, que perdió por la mínima ante los helvéticos, quedaría eliminado si vuelve a caer y Suiza no logra imponerse en el otro encuentro del día a Brasil, en un partido por el liderato de la llave, que no contará con la presencia de Neymar.

¿A qué hora juegan Camerún vs Serbia en el Mundial?

México – 4:00 a.m.

Perú – 5:00 a.m.

Ecuador – 5:00 a.m.

Colombia – 5:00 a.m.

Venezuela – 6:00 a.m.

Bolivia – 6:00a.m.

Argentina – 7:00 a.m.

Chile – 7:00 a.m.

Uruguay – 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Brasil – 7:00 a.m.

España – 11:00 a.m.

De la misma manera, Serbia saldría del Mundial si cae y Suiza logra frenar a los brasileños, uno de los grandes favoritos para el triunfo en Catar. El partido en el Al Janoub se perfila así como una final tanto para serbios como unos cameruneses, que han perdido sus últimos ocho encuentros de Copa del Mundo.

Los ‘Leones’ están obligados a retomar el camino de la victoria si quieren afrontar con mínimas garantías su último encuentro de la fase de grupos contra Brasil.

La última vez que ganaron en la escena internacional, el seleccionador Rigobert Song estaba sobre el terreno de juego y el presidente de la Federación (Fécafoot), Samuel Eto’o, marcó el único gol del partido contra Arabia Saudita (1-0).

Camerún está lejos de su hazaña de 1990, cuando el equipo y su goleador Roger Milla, se convirtieron e la primera selección en alcanzar los cuartos de final de un Mundial. Veremos que deparara esta historia, mientras continúa la fase de grupos de la Copa del Mundo.

¿En dónde ver Camerún vs Serbia por el Mundial?

México – SKY Sports, Canal 5, TUDN

Perú – DirecTV Sports, Latina Televisión

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TeleCentro, TyC Sports

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece, Telefuturo

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV

Brasil – SporTV, Globo

Camerún vs. Serbia: alineaciones probables

Camerún: Andre Onana; Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Castelletto, Collins Fae; Hongla, S. Oum Gouet, Frank Zambo Anguissa; Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting y Bryan Mbeumo.

Serbia: Vanja Milenkovic; Nikola Milenkovic, Valjkovic, Stranihja Pavlovic; Filip Kostic, Serjej Milenkovic Savic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic, Andrija Zivkovic; Dusan Vlahovic y Aleksander Mitrovic.





