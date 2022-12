España vs. Marruecos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, GOL Mundial, RTVE Play, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este martes 6 de diciembre desde las 10:00 am. (horario peruano) en el estadio Ciudad de la Educación. A pesar de su marcado favoritismo, los dirigidos por Luis Enrique no quieren que les vuelva a pasar lo mismo que contra Japón y saldrán con todo para derrotar a los marroquíes, quienes son una de las revelaciones de esta justa mundialista. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Tras culminar la primera etapa del Mundial Qatar 2022, periodistas de todo el mundo comentan cuál fue el mejor equipo en lo que va del torneo, quién fue la decepción y qué selección dio la sorpresa. Conoce todos los detalles en este video.

España vs. Marruecos: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Jordi Alba, Rodri, Laporte, Carvajal; Busquets, Pedri, Gavi; Asensio, Morata y Dani Olmo.

Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Amallah, Ounahi, Ziyech, En-Nesyri y Boufal.





