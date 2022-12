Portugal vs. Marruecos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, Latina (Canal 2) y Libre Fútbol TV por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este sábado 10 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al-Thumama. Después de una contundente goleada sobre Suiza para pasar a la siguiente ronda, los lusos quieren meterse a las semifinales como en Alemania 2006. Pero para conseguirlo no será sencillo, pues los marroquíes llevan motivadísimos después de dejar en el camino a España. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Portugal vs. Marruecos: posibles alineaciones

Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix.

Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amellah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.





