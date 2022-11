Ecuador y Países Bajos nos regalaron un partidazo en el estadio Internacional Khalifa. El 1-1 no refleja en su totalidad lo que ocurrió en el terreno de juego, pues la ‘Tricolor’ sometió a la ‘Naranja Mecánica’ en el segundo tiempo y pudo haberse llevado una victoria histórica. Eso no solo lo dicen las estadísticas, sino el propio Louis van Gaal, DT de los neerlandeses, quien reconoció la superioridad de los sudamericanos.

El director técnico de los Países Bajos no escatimó en ser autocrítico con el desempeño de sus dirigidos, quienes no encontraron respuestas en la etapa complementaria y se vieron sometidos por el atrevimiento de los ecuatorianos. Tanto así, que Gonzalo Plata estrelló su remate en el travesaño.

“No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos. Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a la altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron”, fueron las primeras palabras de Van Gaal en la conferencia de prensa post partido.

El extécnico del Manchester United también apuntó que, si bien fueron superiores con el balón, Ecuador tampoco contó con grandes ocasiones de peligro, más allá del remate al travesaño de Plata. Este resultado, a falta de una fecha, deja a ambos cuadros con vida.

“Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el travesaño. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido”, acotó el entrenador neerlandés.

Este 1-1 termina siendo un buen negocio tanto para Ecuador como para Países Bajos. Ambas selecciones solo necesitan no perder en la última fecha para asegurarse un lugar en los octavos de final. Los europeos se medirán con la eliminada Qatar, mientras que los sudamericanos enfrentarán a Senegal, que todavía tiene chances de pasar de ronda.





