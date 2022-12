Karim Benzema ha sido una de las grandes ausencia del Mundial Qatar 2022 con la Selección de Francia debido a una lesión que lo apartó a pocos días del inicio del certamen. De acuerdo a su recuperación, el proceso parece haber terminado y está apto para volver a la acción. Sin embargo, el francés no tiene pensado volver a Qatar y ponerse a las órdenes de Didier Deschamps.

Con Real Madrid no existe problema alguno y el francés tiene permiso para poder viajar al país asiático. Si es que Francia busca tenerlo entre los convocados, Benzema estará en el partido ante Argentina porque nunca fue retirado de la lista de convocados sin llamar algún reemplazo.

Benzema, sin embargo, no piensa acudir si le llama Didier Deschamps. Eso es, al menos, lo que asegura ‘Relevo’. Según esta fuente, al ‘9′ del Real Madrid no le han gustado las últimas declaraciones del seleccionador donde parecen no contar con su presencia.

Luego de vencer a Marruecos, a Deschamps le preguntaron por Benzema y si contaba con él para la final. “No pienso responder, siguiente pregunta”, dijo. Una frase que no gustó nada al atacante ‘merengue’. Además, en semifinales también cerraron la puerta de su convocatoria: “Me importan los 24 que están en la lista”, apuntó Deschamps.





¿Por qué no quiere volver Benzema?

De acuerdo a ‘Relevo’, Benzema no cree algo lógico el hecho de integrarse al plantel porque solo resta un partido y no ha estado en todo el torneo. Sumado a eso, la actitud de Deschamps no convencer al delantero porque actúa “de manera fría” cuando hacen referencias hacia él.

Tampoco estaría contento precisamente con la Federación. Desde que tuvo que volver a Madrid el 20 de noviembre, asegura ‘Relevo’, no ha recibido muestra de apoyo alguna por parte de Noel Le Graët ni cualquier otro miembro de la FFF. La molestia no es con sus compañeros a quienes mostró su apoyo en redes sociales.









