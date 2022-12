La mala racha de la Selección de Francia referente a lesiones o contagios es un problema que los ha perseguido durante todo el Mundial. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió imponer medidas más claras para evitar contagios. Los dos últimos jugadores en ser afectados han sido Ibrahima Konaté y Raphael Varane, quienes han tenido problemas de frío en las últimas horas. Por ahora, son dudas para enfrentar a Argentina en la final.

Ninguno se entrenó en las instalaciones de Al Sadd. Tampoco Kingsley Coman, que cayó en los días anteriores. Dayot Upamecano y Adrien Rabiot sí parece que mejoran. Sin embargo, no llegarían con el mejor ritmo para un partido trascendental ante un Argentina que llegará con el plantel completo.

A ellos también se suma Aurelién Tchouameni, quien ha tenido una contusión en la cadera. Theo Hernández se golpeó la rodilla y no se ejercitaron con el resto del plantel a solo dos días del duelo ante los sudamericanos. Ambos percances, que no son graves, no debería privarles, a priori, de disputar la gran final el domingo.

De acuerdo a la información publicada en RMC Sport, ambos se sintieron indispuestos este viernes aunque, no obstante, en la selección francesa, de momento, no hay inquietud respecto a la presencia de los dos centrales en la final del domingo. El único tema es que no podrán trabajar a la par.





Francia, uno de los países afectados por el virus del camello

Ante Marruecos, en la segunda semifinal de la Copa del Mundo, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot no tuvieron minutos por causa del denominado ‘virus del camello’. Ahora, según palabras del seleccionador, Kingsley Coman se ha sumado a esa pequeña lista de deportistas que experimentaron síntomas que afectan su salud.

“Coman también tuvo fiebre hoy por la mañana. En Doha, las temperaturas han bajado un poco y aún así tienes aire acondicionado encendido todo el tiempo”, comentó el técnico en conferencia de prensa. “Hemos tenido algunos casos de síntomas similares a los de la gripe. Estamos tratando de tener cuidado para que no se propague y los jugadores han hecho un gran esfuerzo en la cancha y obviamente sus sistemas inmunológicos se resienten”, añadió.

Para el entrenador de Francia, Upamencano y Rabiot son titulares fijos. Pese a ello, en la ‘semi’, el elenco galo no sintió la ausencia del central y el mediocampista. Mientras que Coman suele ser una pieza de recambio y estuvo en cinco de los seis partidos que el conjunto nacional disputó en Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.