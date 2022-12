El Estadio Ahmad bin Ali será escenario del duelo de Argentina vs. Australia (EN VIVO | GRATIS | ONLINE) este sábado 03 de diciembre del 2022. La contienda se juega desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora argentina) por la presente edición de la Copa del Mundo. Enfocados en llegar a la final, los dirigidos por Lionel Scaloni no quieren alejarse de su objetivo. Los ‘socceros’ representan a Asia y probarán suerte ante la ‘albiceleste’ luego de superar un grupo complicado ante rivales como Francia, Dinamarca y Túnez. Si quieres ver este partido, la transmisión será llevada por Directv Sports, TV Pública, TyC Sports, Latina TV (Canal 2). No te pierdas todos los detalles del Mundial en Depor.





Argentina vs. Australia son los protagonistas del partido esperado por los octavos de final del Mundial. Mira todos los detalles del encuentro a jugarse en el Estadio Áhmad bin Ali.





Argentina vs. Australia: probables alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Ángel Correa, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Australia: Matthew Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowies, Aziz Behich; Aaron Mooy, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Craig Goodwin; Riley McGreey; Mitchell Duke.





