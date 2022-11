No cabe duda que Harry Maguire es uno de los futbolistas más señalados en Inglaterra por sus últimas actuaciones con el Manchester United. Y es que el defensor no atraviesa un gran momento con su club y son muchos los fanáticos de los ‘Red Devils’ que piden su salida. Pese a ello, Gareth Southgate, DT del conjunto británico, decidió llevarlo al Mundial Qatar 2022 y tal parece que su presencia no pasó desapercibida entre los hinchas de Irán, quienes realizaron una serie de pancartas burlándose del defensor.

“Harry Maguire, tu defensa es aterradora” y “No volveré casa por Harry Maguire” son algunas de las frases que lucen los fanáticos del cuadro iraní en la previa del primer encuentro por el Grupo B de la Copa del Mundo. Estas imágenes no tardaron en viralizarse y ya dan la vuelta por diferentes perfiles de la red social Twitter.

No es la primera vez que ocurre este tipo de acciones en contra del defensor central. Anteriormente, en la Premier League, es muy usual que los fanáticos de los equipos rivales del Manchester United realicen este tipo de bromas, algo que parece poco importarle al exTottenham.

Hinchas de Irán se burlaron de Harry Maguire en la previa del duelo ante Inglaterra. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que el defensor inglés partirá desde el arranque en el duelo entre Inglaterra e Irán, el cual se llevará a cabo este lunes 21 de noviembre desde las 8:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Khalifa International.

Inglaterra dispuesto a desafiar los protocolos de la FIFA

La selección de Inglaterra se mostró dispuesta a desafiar los protocolos de la FIFA y de la organización del Mundial Qatar 2022. Y es que el DT, Gareth Southgate, ratificó que sus jugadores, antes del duelo ante Irán, harán el gesto de la rodilla en tierra, en contra de la discriminación racial.

Asimismo, el delantero Harry Kane se mostró dispuesto a llevar al brazalete de capitán denominado “One Love”, una insignia a favor de la diversidad e inclusión sexual. “Siento que hemos dejado en claro como equipo, en lo personal y como organización que queremos usar el brazalete. Sé que la Federación está hablando con la FIFA en este momento. Estoy seguro de que mañana tendrán su decisión”, sostuvo.





