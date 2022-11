Brasil vs. Suiza se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la segunda jornada del grupo G del Mundial Qatar 2022, este lunes 28 de noviembre del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio 974. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Latina TV (Canal 2), GOL Mundial y Azteca 7.

Sentimientos encontrados en la interna de la ‘Canarinha’. Hay felicidad por arrancar la Copa del Mundo con una victoria sobre Serbia (2-0, con doblete de Richarlison). No obstante, el éxito quedó opacado por la situación de Neymar, quien sufrió un esguince en el tobillo. En la misma situación está el lateral Danilo. Ambos descartados para lo que resta de la etapa de grupos.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Suiza en el Mundial Qatar 2022?

En ese contexto, Tite debe mover las piezas para reemplazar a ‘Ney’. Hay varios candidatos y alternativas en Brasil. El primero es emplear a Rodrygo, que se desempaña en el mismo lugar que el 10. También subir unos metros a Lucas Paquetá para dejar un espacio en el medio que deben disputar Bruno Guimaraes o Fred.

De su lado, Suiza superó un complicado escollo en el estreno del Mundial. Breel Embolo anotó el único tanto para vencer a Camerún y dar un paso importante hacia la clasificación. El elenco helvético, conducido por Murat Yakin, confía en la columna vertebral liderada por el capitán Granit Xhaka, los experimentados Yann Sommer, Ricardo Rodriguez y Xherdan Shaqiri.

Brasil vs. Suiza: canales de transmisión

¿Dónde ver Brasil vs. Suiza en el Mundial Qatar 2022?

Brasil vs. Suiza: posibles alineaciones del partido

Brasil: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá; Vinícius Junior, Raphinha, Rodrygo; y Richarlison.

Suiza: Yann Sommer; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Dijbril Sow, Ruben Vargas; y Breel Embolo.

¿Dónde juegan Brasil vs. Suiza en el Mundial Qatar 2022?





