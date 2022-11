El Mundial Qatar 2022 ya empezó y muchos ex jugadores experimentados comienzan a brindar sus puntos de vista y detalles sobre lo que será esta cita. Diego Lugano fue uno de ellos y lanzó un ‘dardo’ hacia la Selección de Francia tras la salida de Karim Benzema del plantel. El ex defensa uruguayo alegó que hay compañeros que “estarán contentos” por el anuncio de su desconvocatoria.

“Tengo certeza, porque fui compañero de algunos (jugadores de Francia) que están muy felices con la salida de Benzema”, mencionó el jugador en entrevista con ESPN donde fue claro sobre la ‘lucha de egos’ que se viven en algunos equipos y el equipo ‘galo’ no estaría fuera de esta lista.

Además, se animó a comparar con lo que refleja el fútbol de Sudamérica y cómo se arman las selecciones de cara a una cita como el Mundial. Asimismo, resaltó los detalles que caracterizan a los futbolistas y cómo se podría manejar un vestuario de manera correcta.

“Esto no pasarían nunca en Uruguay, Brasil o Argentina... Depende mucho de la forma en que el equipo fue armado y en el cuidado que el entrenador tiene con los perfiles de jugadores, no solamente técnicos, sino de personalidad. Tiene mucho que ver con eso”, apuntó el ex de Nacional, Plaza Colonia, Sao Paulo, Fenerbahçe, París Saint-Germain (PSG), Málaga, West Bromwich Albion, BK Häcken y Cerro Porteño.





¿Cómo se lesionó Benzema?

Karim arribó a la concentración con una lesión que le impidió disputar los dos partidos del Real Madrid antes del Mundial. El delantero se entrenó por separado en la víspera del viaje a Qatar, hasta que el sábado realizó labores con el resto de sus compañeros y durante aquel ensayo sintió la molestia en la otra pierna.

Sobre la escena, Deschamps recordó: “Pasó en el partido, estaba controlado. Ni siquiera fue una aceleración o un disparo. En un entrenamiento te puedes lesionar y nunca es emomento. Pero se hizo lo que había que hacer. Tiene una molestia en la otra pierna que le impide quedarse con nosotros. Nunca es divertido, no te hace sonreír”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor