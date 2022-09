Cada vez falta menos para el puntapié inicial de la máxima fiesta. Los hinchas en todo el mundo ya empiezan a vibrar con el Mundial 2022 y hay quienes han lanzado sus pronósticos. Pero ninguno como el vaticinio de Joachim Klemen, un corredor de bolsa que anteriormente acertó con que Alemania y Francia serían ganadores en 2014 y 2018 respectivamente; y ahora se animó a anunciar al futuro campeón en Qatar gracias a una fórmula que inventó hace años.

Según ha indicado el propio Klemen, su estrategia consiste en valorar la fortaleza actual de los equipos y elementos que exceden el ámbito deportivo, como factores emocionales y socioeconómicos, aquellos que afectan de manera directa o indirecta al desempeño en el capo de juego, más aún en competencias internacionales. Pero no es todo. Datos como el número de habitantes de un país o el PBI también entrar a tallar.

Sus dos décadas desempeñándose como corredor en la firma Liberum Capital Ltd avalan a este personaje como un estadista reconocido, que a solo semanas para la próxima Copa del Mundo ha asegurado que la Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, será la nueva campeona.

“Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, se atrevió a decir cuando fue consultado por qué pasaría si su pronóstico fuera errado.

Joachim Klemen también anunció cuál sería el camino de la Albiceleste, al asegurar que los dirigidos por Lionel Scaloni eliminarán a España en semifinales, antes de consagrarse venciendo en la final a Inglaterra. ¿Serán posibles todos estos resultados?

Por lo pronto, la Albiceleste se prepara con los ánimos a tope, luego de conquistar la Copa América de Brasil 2021 y la ‘Finalissima’ en junio pasado ante Italia (3-0), el campeón europeo. Sólo parece haber pocas dudas en la nómina definitiva que llevará a Catar. Por lo tanto, el duelo del viernes ante Honduras y el del martes próximo frente a Jamaica, en Nueva Jersey, asoman como pruebas para los jugadores que aún no se han ganado un lugar en el plantel que irá a Catar.





Fixture de Argentina en el Mundial





Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre | 7:00 a.m. (hora Argentina) | Estadio Lusail.

| Martes 22 de noviembre | 7:00 a.m. (hora Argentina) | Estadio Lusail. Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre | 4:00 p.m. (hora Argentina) | Estadio Lusail.

| Sábado 26 de noviembre | 4:00 p.m. (hora Argentina) | Estadio Lusail. Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre | 4:00 p.m. (hora Argentina) | Estadio 974.





Debut de Argentina en el Mundial





Argentina vs. Arabia Saudita | martes 22 de noviembre de 2022 | 16:00 (ARG) | Lusail Stadium









