Por segundo Mundial consecutivo, Alemania no estará en los octavos de final de Qatar 2022 al no haber obtenido la goleada que necesitaba frente a una Costa Rica que durante buena parte del duelo creyó en sus opciones, pero que también encadena dos ediciones sin superar la fase de grupos. La eliminación ha supuesto un golpe muy duro para jugadores, hinchas y cuerpo técnico del cuadro germano, pero en especial para Joshua Kimmich, quien ante los medios de comunicación ha confesado el temor por caer en depresión cuando le toque volver a casa.

El también jugador del Bayern Munich lamentó un nuevo fracaso de Alemania desde que él se convirtió en internacional. Y es que desde que empezó a defender la camiseta de la Mannschaft, el jugador de 27 años solo sabe de batacazos en contra.

Eliminado en la fase de grupos del Mundial de 2018 tras perder ante Corea del Sur (2-0), eliminado en octavos en la Euro de 2021 que se disputó en 2021 por el covid tras perder contra Inglaterra (2-0) y ahora de nuevo un golpe en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

“Ha sido el peor día de mi carrera. Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”, empezó explicando Kimmich. “No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”.





Kimmich no es el único afectado





Thomas Müller, que en Qatar disputó su cuarto Mundial, le abrió las puertas a su retiro de la selección y dejó un sentido mensaje para el pueblo germano.

“Este fue mi último partido y me gustaría decir unas palabras a los aficionados alemanes. Ha sido un placer enorme, querida gente, muchas gracias. Fueron momentos increíbles. Siempre he tratado de dejar mi corazón en el campo en cada partido. A veces había lágrimas de alegría en mi cara, en otras había dolor. Lo hice con amor, pueden estar seguros de eso”.





