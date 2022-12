En lo que va del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi y Kylian Mbappé vienen siendo figuras en sus respectivas selecciones. Lo han demostrado con sus goles y asistencias y todo hace indicar que seguirán por el mismo camino en lo que queda del torneo. No hay duda de que verlos jugar es todo un espectáculo para el hincha. Sin embargo, la opinión no la comparte Raphinha, el crack de la selección de Brasil que ha sorprendido con sus declaraciones sobre los jugadores del París Saint-Germain.

“No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series. ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mi no me gusta sé que son los mejores y esta bien así”, dijo el hombre del Barcelona en declaraciones que no tardaron en viralizarse.

Por otro lado, el atacante de la selección brasileña advirtió, tras la victoria por 4-1 en los octavos de final del Mundial 2022 ante Corea del Sur, de la “calidad” de su siguiente rival, Croacia, al tiempo que consideró que sería “bonito” disputar la final del torneo contra Portugal y elogió el talento de los futbolistas españoles.

“Si Croacia está donde está es porque tiene mucha calidad”, valoró el futbolista del Barcelona, que también elogió a España: “Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos”.

También habló de una hipotética final contra Portugal. “Sería interesante, muy bonito encontrarse con Portugal en la final. Pero antes tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos a seguir trabajando para pasar a la siguiente fase”, dijo.





Sobre los bailes en los festejos





“El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo”. Y agregó: “Nosotros siempre buscamos marcar la mayor cantidad de goles, tenemos jugadores de mucha calidad y nos conocemos muchísimo”.





