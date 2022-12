Joao Félix se ha convertido en protagonista de la previa del partido entre Portugal vs. Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. No solo porque será titular en el encuentro que se jugará en el estadio de Lusail, también porque su futuro, de cara a lo que resta de la temporada, parece estar oleado y sacramentado. Al menos, eso es lo que ha dado a entender este martes Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.

Según declaraciones del dirigente del Atlético de Madrid, Félix no ha cambiado su postura de salir del equipo español ante la falta de oportunidades por parte del ‘Cholo’ Simeone. Semejante decisión lo convertiría en baja de cara al mercado de fichajes de invierno, el cual abre el 2 de enero próximo.

En las mismas declaraciones, Gil Marín reveló que la relación entre el futbolista y técnico del Atlético de Madrid no es de la mejores y que el portugués ha perdido la motivación. Eso sí, el dirigente recordó que el ex del Benfica ha sido la apuesta más grande del club en años.

“Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena ni su motivación. Lo razonable es pensar que saldrá, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador”, dijo Gil Marín.





PSG ya lo tiene en la mira





Desde el club galo tienen la intención de contar con Joao Félix para la segunda parte del campeonato. Aunque los problemas del deficit financiero del equipo podría llevarle a solicitar una cesión con una posterior opción de compra obligatoria.

Luis Campos, el actual director deportivo del club parisino le conoce bien y sería su principal valedor para que intentasen arremeter una operación que no sería nada sencilla, pero que podría traer muchos beneficios, en especial para el entrenador Christophe Galtier.





Recibe n uestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR