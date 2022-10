Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022, por lo que todo va quedando listo para el primer día de competencia, en el que también se llevará a cabo la tradicional ceremonia de inauguración. Para este año, tal parece que tendremos a alguien bastante conocido en el estrado. Se trataría nada más ni nada menos que de Shakira. La colombiana, quien ya saber armar la fiesta en esta clase de eventos, tendría asegurado su boleto, según informó el portal Total reporter.

Eso sí, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Waka Waka’ no estaría sola en el escenario, pues la acompañarían otros artistas que son la sensación del momento alrededor del mundo: Dua Lipa y la popular agrupación coreana de K-Pop, BTS. Se sabe que la FIFA aún no ha confirmado la noticia, pero los rumores ya empiezan a correr y los hinchas ya imaginan como será de espectacular el show previo al cotejo Qatar vs Ecuador, el primero del certamen.

Vale recordar que el evento se llevará a cabo el día 20 de noviembre en el estadio Al Bayt en Qatar, donde se espera también una serie de actividades que den a conocer la cultura del país asiático, así como una bienvenida por todo lo alto a las selecciones participantes.





¿Cuántas veces ha estado Shakira en un Mundial?

La cantante oriunda de Barranquilla apareció por primera vez en esta clase de eventos en Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie/Bamboo”, junto al rapero haitiano Wyclef Jean, una canción que permanece en la memoria de muchos hinchas. Cuatro años después aparecería nuevamente en Sudáfrica con el popular (e incluso polémico) “Waka waka”, otro tema que marcó una época y también pasará a la historia.

Finalmente, Shakira estuvo en la ceremonia de clausura del Mundial Brasil 2014 interpretando el famoso “La la la”. En aquella oportunidad compartió escenario con cantautores de la talla de Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Wyclef, Carlinhos Brown, Carlos Santana y Pitbull.





¿Cuándo inicia el Mundial Qatar 2022?

El torneo empieza el 20 de noviembre y tendrá acción hasta el 18 de diciembre de 2022, día de la gran final. La edición tiene una gran novedad debido a que se juega en los últimos meses del año para evitar las altas temperaturas del país árabe en el mes de julio que bordea los 50° grados. La inauguración tendrá el partido entre Qatar vs. Ecuador en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor.





