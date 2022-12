Uruguay vs. Ghana se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía Teledoce, VTV, DIRECTV, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por la fecha 3 del Grupo H del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este viernes 2 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al Janoub. Luego de haber sumado un solo punto en las dos primeras fechas de la Copa del Mundo, los dirigidos por Diego Alonso tiene la obligación de derrotar a los africanos si desean seguir con vida. La situación no es tan sencillo, puesto que hasta la fecha han demostrado tener serías complicaciones para llegar al gol. Sigue los detalles y el minuto a minuto por la web de Depor.

Uruguay vs. Ghana EN VIVO: canales TV y horarios del partido por el Mundial. (Video: Selección de Uruguay)

Uruguay vs. Ghana: probables alineaciones

Uruguay: Lawrence Ati-Zigi, Gideon Mensah, Mohammed Salisu, Daniel Amartey, Tariq Lamptey, Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Jordan Ayew, André Ayew, Mohammed Kudus y Iñaki Williams.

Lawrence Ati-Zigi, Gideon Mensah, Mohammed Salisu, Daniel Amartey, Tariq Lamptey, Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Jordan Ayew, André Ayew, Mohammed Kudus y Iñaki Williams. Ghana: Sergio Rochet; Mathías Olivera, Diego Godín, Jose Maria Giménez, Guillermo Varela; Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde, Darwin Nunez, Edinson Cavani y Facundo Pellistri.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.