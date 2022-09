Fuerte y claro. La estrella francesa Thierry Henry, que en su momento levantó los trofeos de Copa del Mundo, Eurocopa y Copa Confederacios, cuestionó seriamente el VAR (videoasistencia al arbitraje) durante los partidos de fútbol, a solo unas semanas del puntapié inicial en Qatar 2022, asegurando que su uso lleva mucho tiempo, aumenta las controversias y “mata la alegría del juego”.

Preguntado por ello en la Leaders Week Sport Business, que reúne a más de 3.000 altos dirigentes del deporte esta semana en Londres, ‘Titi’ precisó que no tenía nada en contra de la tecnología en general, pero que le contrariaba la pérdida de tiempo durante los visionados, en comparación con otros deportes.

El exfutbolista de 45 años estima además que el VAR crea nuevas polémicas sobre las decisiones arbitrales en lugar de reducirlas. “En el fútbol siempre vamos con retraso. Tenemos mucho que aprender. Lo que puedo ver en el football americano, el rugby, el cricket, el tenis, es que (las decisiones) son instantáneas”, explicó.

En otro momento señaló que “lo que me fastidia del VAR es que no es lo suficientemente rápido. Luego, se trata siempre de la decisión de alguien que se encuenta en un camión o en otra parte, no es el VAR el que decide”.

“Después de haber marcado, ni siquiera sabes si tienes que saltar de alegría. ¿Salto? ¿Celebro? ¿No celebro? Eso mata la alegría del juego”, lamentó.

Como se recuerda, Thierry Henry es ahora comentarista de televisión y entrenador adjunto en la selección de Bélgica. Y en cada transmisión en la que aparece no duda en cuestionar abiertamente la utilización del VAR.





No solo el VAR: Qatar 2022 tendrá el ‘offside’ automático

Una nueva implementación llegará a la Copa del Mundo: la FIFA anunció que contará con un aplicativo semiautomatizada para dictaminar las jugadas de offside.

A través de sus canales oficiales, el máximo ente rector del fútbol mundial dio a conocer detalles de este singular método, que incluye más cámaras, sistema de detección en el balón e imágenes en tercera dimensión (3D). Este novedoso procedimiento ayudará al cuerpo arbitral del VAR, para tener más claridad en las decisiones.

De acuerdo al comunicado de la FIFA, habrán 12 artefactos de video bajo la cubierta del estadio que “captan los movimientos de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego”. Además, los “29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo del deportista que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





No es fácil elaborar una lista con los mejores goles de la historia de los Mundiales. En este video recordarás los goles que iniciaron desde la mitad de la cancha.