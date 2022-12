No dejes pasar la oportunidad para ver el partido entre Argentina vs. Países Bajos EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, por el pase a semifinales. El compromiso está pactado para este viernes 9 de diciembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Lusail. El partido será transmitido a través de las señales de DIRECTV Sports, TV Pública, TyC Sport, Latina y Fútbol Libre. La escuadra Albiceleste no tuvo en debut soñado, pero recuperó la confianza y hoy se motiva con el título, mientras que los neerlandeses vuelven a un Mundial tras la ausencia en Rusia 2018 y quieren la máxima gloria con un equipo plagado de nombres jóvenes de experiencia en las grandes ligas. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Argentina se ilusiona con el título de la Copa del Mundo.

Argentina vs. Países Bajos: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Correa o Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Países Bajos: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries; Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind Davy Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay.





