Manuel Lanzini estaba llamado a ser uno de los titulares de la selección de Argentina en el Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, el último viernes sufrió una rotura de ligamentos (rodilla derecha) que lo ha marginado del torneo. Dos días después de este hecho, el volante del West Ham ha dado detalles de cómo se lesionó.



"Fue una jugada muy boluda... No pude sostener el pie. Recibí una pelota que me pasó Marcos de espaldas. Se la quise dar a Mascherano y, cuando giré, se me fue todo el peso del cuerpo a la rodilla. Ahí sentí que se me fue...", contó Manuel Lanzini en una entrevista con ESPN.

De otro lado, Manuel Lanzini reveló que sus compañeros de la selección de Argentina le dieron todo el apoyo que necesitaba en un momento tan crítico. Su familia también jugó un papel clave para levantarle el ánimo.



"Todos en la Selección me hicieron sentir que no había ocurrido nada. Vivir estas cosas es muy doloroso. Más allá de los nombres que hay en el plantel, hay buenas personas. Fue muy lindo el apoyo. Quería agradecerles por eso. También tuve la contención de mi familia, de mi hijo, de mi hermano que es futbolista y sufrió esta clase de lesiones... Todos estuvieron conmigo", contó.

"Uno se hace muchas preguntas. Mucho por qué que no vas a resolver. Pero yo trato de siempre verle el lado positivo a las cosas. Eso me dijeron mis viejos, así me criaron. Pero cuando me lesioné parecía que se me había caído el mundo. Fue la peor sensación que viví en mis 25 años", agregó.