Paolo Guerrero llegó a Lima: "Mi mamá es muy protectora, pero están pasando cosas raras"

Paolo Guerrero llegó a Lima tras recibir la sanción del TAS que lo deja sin Mundial Rusia 2018. En medio de un recibimiento masivo por parte de la hinchada y la prensa, el 'Depredador' agradeció el apoyo, pero aseguró al igual que su madre que "están pasando cosas raras".

"Siempre fue incondicional en cariño de la gente. Estoy triste de no poder jugar, de no poder retribuir todo este cariño. Se me está quitando el poder jugar la Copa del Mundo, más que nada es mi carrera", comentó en el aeropuerto.

Sobre las polémicas declaraciones de Doña Peta, su madre, Guerrero comentó: "Mi mamá es una protectora y siempre me defenderá, pero están pasando cosas muy raras y por eso estoy aquí en Lima. No voy a ir al Mundial porque tengo que ver qué acciones voy a tomar con mis abogados. Todo esto es muy duro".

Paolo Guerrero llega a Lima tras conocerse su suspensión. (América TV)

Agregó: "Deja mucho que desear la actitud de la federacion, de concentrar en el mismo hotel. El Swissotel fue un factor importante que me perjudicó. Cuando yo vine a buscar evidencias el hotel me dio la espalda. Sabía quién era el mozo, fui a buscarlo y lo encerraorn en el hotel. Ellos le mandaron una carta y colaboraron con la WADA y habrán acciones contra ellos".



Sin embargo, Paolo Guerrero aseguró que está a muerte con la Selección Peruana: "Tengo un Whatsapp con ellos, voy a respaldarlos siempre en las buena y malas. Haré barra a la selección, al profe Gareca, al cuerpo técnico. Dios quiera que todo salga bien".