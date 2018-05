Yoshimar Yotun: "Tenemos que ser 11 perros al momento de recuperar la pelota"

Y si no está Paolo Guerrero eso no es motivo para derrumbarse, todo lo contrario: el equipo debe seguir remando hacia adelante y unir fuerzas para no desentonar en una competencia tan importante como la Copa del Mundo. Este camino lo trazó clarito Yoshimar Yotun .

El volante de la bicolor habló de la forma en que el equipo afrontará la Copa del Mundo y destacó que están trabajando para ser un combinado que proponga y sea muy agresivo en la recuperación.

"Cuando no tenemos la pelota tenemos que ser 11 perros recuperándola y cuando la tenemos tratar de jugar bajo nuestro estilo. Cada vez que venimos a La Videna nos compenetramos muy bien y parecemos un equipo que entrena todos los días", señaló 'Yoshi'.



"Nosotros no nos desesperamos, vamos a mantener nuestro estilo y vamos a competir. Así las posibilidades de ganar van a ser mayores que la de perder. Somos un equipo que propone, ya nos van conociendo", agregó.

Por último, el jugador del Orlando City dijo que se complementa muy bien con cualquier compañero que le pongan en el medio campo. Ya sea Renato Tapia, Pedro Aquino o Wilder Cartagena.