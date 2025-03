Ya pasaron dos días del partido frente a Venezuela, donde la Selección Peruana cayó por 1-0 y desechó sus últimas chances de meterse en la pelea por el repechaje intercontinental. Si bien se debería estar hablando del necesario recambio generacional pensando en el futuro y la mala gestión que se hizo en estas Eliminatorias 2026, el nombre del árbitro chileno Cristian Garay sigue resonando en los medios de comunicación. Así pues, el último miércoles hubo una revelación importante en Movistar Deportes: pudieron dialogar con el colegiado sobre su actuación en el Estadio Monumental de Maturín.

Sucede que Diego Rebagliati, uno de los enviados por el canal para cubrir el compromiso, reveló en Al Ángulo que tuvo la suerte de conversar con Cristian Garay cuando coincidieron en el vuelo de regreso, donde tomaron la ruta Maturín-Caracas-Bogotá. Si bien el juez luego enrumbó a Santiago y el exfutbolista a Lima, tuvieron el tiempo suficiente como para charlar sobre lo ocurrido durante el partido.

“Me tocó conversar con el árbitro, por suerte me lo encontré en la cola para subir al avión, entonces no me tuve que lo acercar a él, estaba delante de mí. Le pude preguntar puntualmente un par de cosas, la primera fue la del penal. ‘¿Viste la imagen?, le digo, porque él no la revisó en ningún momento, no le invitaron a revisarlo“, comenzó el relato de Rebagliati.

En su respuesta, Garay le explicó que Carlos Zambrano fue muy imprudente al barrerse por detrás de Josef Martínez, algo que él consideró como una temeridad porque el zaguero no tenía por qué ir abajo cuando el delantero estaba de espaldas al arco de Pedro Gallese. Además, agregó que no necesitó revisarla en el VAR porque él tuvo una visión perfecta de lo sucedido.

“‘Sí, sí la vi, (Carlos) Zambrano fue imprudente y él lo sabe porque fue de los menos me reclamó, si bien (Josef) Martínez exagera la caída, hay contacto tarde de Zambrano y hay una falta’. Ante eso, no había mucho que discutirle. ‘Zambrano no tenía porque ir abajo en esa jugada, y yo la veo perfecto porque yo la tengo al frente’”, agregó el exjugador de Sporting Cristal.

Para Cristian Garay, Carlos Zambrano fue muy imprudente en el penal a favor de Venezuela. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, respecto a la jugada del gol anulado a Bryan Reyna, Cristian Garay sostuvo que desde un primer momento sospechó que había sido mano del delantero de la Selección Peruana, pero que ante su duda decidió cobrar el tanto. Luego, cuando tuvo la oportunidad de revisar la acción desde el monitor del VAR, confirmó la situación e invalidó la anotación. Incluso, el rostro y el nulo reclamo del futbolista de Belgrano le dio la seguridad que él sabía que había sido mano.

“‘Sobre la mano, yo desde el inicio sospecho porque la trayectoria de la pelota cambia, no es una trayectoria normal, pero no tenía ninguna certera por eso cobro el gol. Cuando me dan la repetición, la repetición es lo suficientemente clara y el gol es con la mano, y al ser una mano en ataque no había mucha discusión’, me dice. Y agrega: ‘Ahí también me quedo que el que menos me reclama es Bryan Reyna, tenía cara de culpable’”, añadió.

Asimismo, Diego Rebagliati contó que también conversó con Rafael Romo, portero de la Selección de Venezuela. Este le dio su versión sobre el gol de Perú y también afirmó que había visto la mano de Reyna. “Me tocó también sentarme al lado de Rafael Romo, el portero venezolano. Él me dice que ve la mano de arranque, que él a sus compañeros les dice que la pelota termina muy lejos y que si tuviera una trayectoria normal, podría alcanzarle a manotear. Es lo que me dice él”, explicó.

Gol anulado a Bryan Reyna que iba a ser el 1-1 de Perú ante Venezuela. (Video: Movistar Deportes)

Finalmente, volviendo a su primera conversación con Garay, Rebagliati recalcó que el chileno le dijo que él y su terna arbitral estaban tranquilos con la actuación que habían tenido en Maturín, pero que entendían el malestar de los jugadores peruanos a raíz de que, coincidentemente, las jugadas más polémicas fueron contra ellos. Eso sí, no se hizo cargo por las declaraciones de Paolo Guerrero tras el final del partido, quien dijo: “Somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena”.

“Respecto a la última mano, el árbitro me dice que él ‘la ve clarito, y que si no pegaba en la mano, pegaba en el cuerpo’. Noté al árbitro muy tranquilo. Y me dijo: ‘Hemos estado hablando con el equipo de arbitraje que lamentablemente todas las dudosas fueron en contra de Perú. Entiendo la sensación, Paolo fue muy respetuoso en la cancha, lo que dijo fuera yo no me hago cargo”, finalizó.

Cristian Garay estuvo envuelto en la polémica tras la derrota de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de caer por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana volverá a tener actividad en junio, cuando visite a Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso todavía no ha sido programado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero se sabe de antemano que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

