El famoso productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, a quien se le conoce simplemente como ‘Raphy Pina’ y que es la actual pareja de la cantante Natti Natasha, atraviesa por una difícil situación legal luego que un jurado lo hallara culpable del delito de posesión ilegal de armas de fuego.

Fue el pasado lunes 22 de diciembre cuando un jurado del tribunal federal en San Juan, Puerto Rico integrado por siete mujeres y cinco hombres, hallaron culpable al productor y empresario Raphy Pina por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego la cual ha sido modificada ilegalmente y, además, por posesión de armas de fuego al ser convicto.

Tras conocerse esta decisión el productor musical también deberá cumplir con las medidas que se le impuso como parte del dictamen. Según los distintos medios de comunicación entre estas meidas están que deberá cumplir con arresto domiciliario, tendrá que usar un grillete y que solo podrá salir de su domicilio por “asuntos médicos, religiosos y comparecer al tribunal”.

Asimismo, será el juez Francisco Besosa quien el próximo 1 de abril del 2022 deberá emitir una sentencia contra Raphy Pina.

Jurado encontró culpable al productor Raphy Pina de posesión ilegal de armas. (Foto: Raphy Pina / Instagram).

¿CUÁNTOS AÑOS DE PRISIÓN PODRÍA RECIBIR RAPHY PINA?

Raphy Pina tendrá que esperar hasta el 1 de abril del 2022 para conocer cuál será su situación legal; sin embargo, según Univisión, el empresario podría recibir hasta 20 años de prisión; es decir, 10 años por cada uno de los delitos por el que se le acusa.

Pero el empresario también ha decidido apelar la decisión del juez y dijo que seguirá defendiendo su inocencia. Esto lo hizo saber mediante un video en sus redes sociales de Instagram. El productor resaltó que todo lo que tiene lo ha obtenido con su trabajo.

“Me acusaron de dos pistolas, está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome”, señaló.

Raphy Pina junto a su pareja la cantante Natti Natasha. (Foto: Raphy Pina / Instagram).

¿QUÉ DIJO LA ABOGADA DE RAPHY PINA?

Por otro lado, la defensa de Raphy Pina identificada como María Domínguez se pronunció sobre esta situación.

“Estamos confiados de que hemos preservado unos temas legales de peso meritorio para una posible apelación, de ser necesario”, expresó.

El productor estuvo acompañado por su amigo Dady Yankee durante la lectura del veredicto. El intérprete de “La gasolina” también le expresó todo su apoyo al empresario.

RAPHY PINA AGRADECE EL APOYO DE SUS SEGUIDORES

El empresario Raphy Pina utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y, a la vez, agradecerles el apoyo que le han brindado en estos últimos días que han sido muy difíciles para él y su familia.

“Ya llegué a mi casa y primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto. Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza”, sostuvo en un video en Instagram.

“Sí, he cometido fallos porque no soy perfecto, siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y un arma automática. Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga o transportara droga de país en país, en avión, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso”, sentenció.