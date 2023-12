La devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) es una realidad y para ello el Banco de la Nación ha establecido un horario extendido en algunas de sus agencias a fin de atender a los beneficiarios de este proceso. La entidad financiera ha comunicado a la ciudadanía que un total de 45 agencias a nivel nacional tendrán un horario diferenciado para los beneficiarios que accederán a la devolución de sus aportes. En esta nota que hemos preparado en Depor puedes conocer todos los detalles al respecto.

¿Cuál será el horario especial para el pago del Fonavi del Banco de la Nación?

El gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación, Héctor Cuadros, detalló que 45 agencias de dicha entidad financiera tendrán un horario extendido desde el jueves 21 hasta el jueves 28 de diciembre debido al pago del Fonavi. Dichos locales serán los que normalmente reciben más personas.

“Solamente al Banco de la Nación tiene que acercarse con su documento de identidad nosotros empezamos a atender el día 21 por 6 días consecutivos en 45 oficinas con horario ampliado; es decir vamos a atender desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. en las oficinas donde se concentra el mayor nivel de personas”, comentó Cuadros. El ´sabado la atención será de 8 a.m. a 1 p.m.

¿Qué agencias del Banco de la Nación atenderán con horario extendido para el pago del Fonavi?

Estas son las agencias del Banco de la Nación que atenderán con horario extendido para el pago del Fonavi. (Foto: BN)

Cronograma de pagos de Fonavi 2023 según último dígito del DNI

Jueves 21 de diciembre del 2023: 0 y 1.

del 2023: Viernes 22 de diciembre del 2023: 2 y 3.

del 2023: Sábado 23 de diciembre del 2023: 4.

del 2023: Martes 26 de diciembre del 2023: 5 y 6.

del 2023: Miércoles 27 de diciembre del 2023: 7 y 8.

del 2023: Jueves 28 de diciembre del 2023: 9.

del 2023: Viernes 29 de diciembre del 2023: Rezagados (todos aquellos que no pudieron cobrar).

¿Qué documentos debo presentar para la devolución de los aportes del Fonavi?

Los titulares fonavistas beneficiarios en este primer padrón solo deben llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de ser heredero, Héctor Cuadros informó en RPP que en las próximas horas se dará a conocer en la página web del Banco de la Nación debido a que cada caso es diferente. Sin embargo, manifestó que es indispensable llevar una declaración jurada.

¿Cuál es el link para verificar si me corresponde cobrar?

La secretaria general del Fonavi ha puesto a disposición un enlace para poder consultar la lista de los beneficiarios registrados en el padrón. Solo necesitas tu DNI para revisar si estás inscrito y recuerda que todo trámite es gratuito:

Ingresa a Link Fonavi 2023 : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/

: Coloca tu número de DNI y el código de verificación que se te solicita.

Dale click a consultar y te saldrá el resultado.

Si has hecho la consulta en la web y no te encuentras en la lista del Fonavi pero sí has aportado al fondo, entonces puede que te falte registrarte correctamente y llenar el Formulario N° 1.

TE PUEDE INTERESAR