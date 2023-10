¿A qué hora empieza el corte de agua en Lima?: todo lo que necesitas saber.

Este viernes 6 de octubr el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aplicará un corte de agua masivo programado en Lima, que afectará a usuarios de algunas zonas de los 22 distritos que se quedarán sin el servicio y que podría durar hasta cuatro días, en algunos casos, y extenderse hasta el martes 10 de octubre. Esta situación ha provocado que cientos de personas se vean en la necesidad de tomar sus precauciones para no verse del todo afectados, ya que van a tener problemas para bañarse, lavar su ropa, cocinar y podría afectar muchos negocios en casos más extremos. Muchos usuarios incluso aún no tienen claro desde qué hora se quedarán sin el líquido elemento y por ello en Depor hemos preparado esta nota con todos los detalles.

¿A qué hora empieza el corte de agua en Lima?

Según lo comunicado por representantes de Sedapal, la compañía iniciará la interrupción del suministro de agua a partir de las 6:00 a.m. del viernes 6 de octubre. De manera gradual, se procederá a la descarga de las tuberías que abastecen a los 22 distritos afectados, por lo que se proyecta que para las 8:00 am ya no habrá agua potable.

El Agustino, Ate, Santa Anita, San Luis, La Molina, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Rímac, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Surco, Barranco, San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo, La Victoria y Cercado de Lima, tendrán restricciones de agua por horas y, en algunas zonas, por días.

Sedapal realizará un corte de agua masivo en lima este 6 de octubre. (Foto: Twitter)

¿Cómo saber si cortarán el agua potable en mi zona?

Sí puedes hacerlo, ya que Sedapal ha puesto a disposición de los usuarios la aplicación Arcgis, a través de la cual podrán conocer si la restricción del servicio los afectará. Solo deben colocar su número de suministro o su dirección, e inmediatamente les aparecerá información sobre los puntos donde se restringirá el servicio. El color de cada área corresponde al tiempo en que no habrá agua:

Amarillo: Hasta 24 horas.

Hasta 24 horas. Naranja: Por menos de 48 horas.

Por menos de 48 horas. Rojo: Entre 48 a 96 horas.

Sedapal puso a disposición una plataforma para revisar si serás afectado con el corte de agua de este 6 de octubre con tu número de suministro.

¿Por qué habrá un corte de agua masivo desde el viernes 6 de octubre?

Sedapal explicó, a través de un comunicado, que aplicarán esta medida “debido a la ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro, que incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador”.

La entidad precisó que, “se habilitará puntos de distribución de agua potable a través de camiones cisterna, los cuales podrán ser visualizados próximamente en la página web de la entidad ( www.gob.pe/sedapal ); además, el servicio telefónico Aquafono (01) – 371-8000, atenderá las consultas de los usuarios”.

Los centros de salud, penitenciarios y estaciones de bomberos, serán abastecidos directamente, con camiones cisterna a fin de no afectar sus actividades. Sedapal se disculpó con los usuarios y lamentó “los inconvenientes ocasionados a la población”.

Asimismo, Sedapal señala que estos trabajos “permitirán mejorar el suministro de agua potable y el plan de contingencia detallado, fueron expuestas durante una reunión de coordinación entre el Directorio de Sedapal y la Presidencia Ejecutiva de la Sunass”.

¿Cuáles son los puntos de abastecimiento de agua?

Debido al corte de agua, Sedapal ha dispuesto 102 puntos de abastecimiento de agua para que las familias afectadas puedan acercarse. Conoce aquí el más cercano a tu hogar, si vives en uno de los distritos afectados.

¿Qué distritos no tendrán agua por el corte masivo de Sedapal?

El corte de agua que empezará el viernes 6 de octubre afectará a 22 distritos de la capital, que podrás ver al detalle en el siguiente cuadro:

Barranco 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Surquillo 6:00 a.m De 24 a 48 horas La Molina 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Ate 6:00 a.m. De 24 a 48 horas La Victoria 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Miraflores 6:00 a.m De 24 a 48 horas San Isidro 6:00 a.m. De 24 a 48 horas San Luis 6:00 a.m. De 24 a 48 horas El Agustino 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Rímac 6:00 a.m. De 24 a 48 horas SMP 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Cieneguilla 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Santa Anita 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Villa el Salvador (VES) 6:00 a.m. Hasta 96 horas Independencia 6:00 a.m. De 24 a 48 horas San Juan de Lurigancho (SJL) 6:00 a.m. De 24 a 48 horas San Borja 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Santiago de Surco 6:00 a.m. De 24 a 48 horas San Juan de Miraflores (SJM) 6:00 a.m. Hasta 96 horas Villa María del Triunfo (VMT) 6:00 a.m. Hasta 96 horas Lurín 6:00 a.m. De 24 a 48 horas Chorrillos 6:00 a.m. Hasta 96 horas

¿Qué es Sedapal?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) es una entidad que tiene como misión brindar agua potable de calidad a los ciudadanos de Lima Metropolitana y Callao, quienes utilizan este líquido para cocinar, bañarse, lavar su ropa y más.

¿Dónde está el número de suministro de Sedapal?

Revisa la parte superior derecha de tu recibo físico y listo.

Si no tienes el recibo físico, entonces puedes consultar la información AQUÍ.

¿Cómo afiliarte para recibir tu recibo de agua de forma online?

Ingresa a https://www.gob.pe/sedapal, hacer clic en la pestaña clientes y luego en afiliarte a recibo digital.

Registra los datos que solicitan y suscríbete.

¿Cuáles son las agencias de Sedapal en Lima?

Agencia La Molina

Dirección: Av. Flora Tirstán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da Etapa - La Molina.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Puente Piedra

Dirección: Jr. 9 de Junio 254 - Puente Piedra

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Punta Negra

Dirección: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lt. 01-02 - Urb. La Merced - Punta Negra.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Juan de Miraflores

Dirección: Av. Los Héroes 662 - San Juan de Miraflores

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia San Martín de Porres

Dirección: Av. Perú 1362 - Urb. Perú -San Martin de Porres.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Agencia Zárate

Dirección: Av. Gran Chimú 1017 - San Juan de Lurigancho.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Servicio Ate Vitarte

Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2309 - Ate.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Breña

Dirección: Av. Tingo María 600 - Breña.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao

Dirección: Av. Guardia Chalaca 1131 - Callao.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Callao - sede Ventanilla

Dirección: Av. La Playa Mz. O5-Lt.30 - A.H. Los Licenciados de Ventanilla - Callao.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio Comas

Dirección: Av. Victor Andrés Belaunde Oeste - Cuadra 5 Urb. El Retablo - Comas.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

Centro de Servicio San Juan de Lurigancho

Dirección: Av. Próceres de la Independencia 3105 - Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho.

Horario: Lunes a sábado de 8:20 a.m. a 4:00 p.m.

