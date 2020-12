El único Eclipse Solar del 2020 cruzará Sudamérica este lunes 14 de diciembre, y de seguro será el espectáculo en línea con mayor transmisiones de internet a finales de este año. Y mejor aún si no tendrás la necesidad de utilizar gafas de seguridad o algún implemento especial para verlo.

El canal de la NASA transmitirá el eclipse desde Chile a partir de las 9:40 am. A las 10:30, la NASA comenzará con una cobertura especial del evento en español. Ambos estarán disponibles para verlo desde aquí , cortesía de la NASA o directamente a través del sitio web de la agencia o desde el canal NASA.

¿Cómo se verá el Eclipse Solar en Perú?

En Lima solo podremos tener el 17.23% de cobertura. El inicio será a las 9:16 am y el punto máximo a las 10:16 am, finalizando a las 11:23 am

En Tacna tendrá un 24.40% de cobertura. El inicio será a las 9:32 am y el punto máximo a las 10:43 am, finalizando a las 12:00 PM

En Arequipa será visible solo con una 21.37% de cobertura. El inicio se dará a las 9:29 am y el punto máximo a las 10:37 am, finalizando a las 11:51 am

En Moquegua tendrá un 22.90% de cobertura. El inicio será a las 9:30 am y el punto máximo a las 10:39 am, finalizando a las 11:56 pm.

Ver Eclipse Solar ONLINE desde el canal NASA TV

Según información de Space.com el Eclipse Solar iniciaría sobre su transición sobre el Océano Atlántico Sur a las 9:33 am, a unas 2.400 millas al sureste de las Islas Hawaianas, y 87 minutos después llegará a la costa del Pacífico de Chile. A las 11 am será visible en la Patagonia de Chile y Argentina, luego continuará sobre el Océano Atlántico Sur durante aproximadamente 4,350 millas (7,000 km), antes de llegar a su fin en el suroeste de la costa de Namibia a las 12:54 pm.

Esta ilustración de NASA muestra la trayectoria y visibilidad del Eclipse Solar total

Eclipse Solar EN VIVO: 14 de diciembre 2020. Fuente: NASA

Cuánto dura el Eclipse Solar

El Eclipse Solar total tendrá una duración de 2 minutos y 10 segundos.

A qué hora comienza el Eclipse Solar 2020 horarios para ver EN VIVO

Santiago de Chile - Inicio: 11:36 am - Máximo 1:01 pm - Final: 2:31 pm

Buenos Aires, Argentina - Inicio: 12:03 pm- Máximo 1:01 pm - Final: 2:31 pm

Montevideo, Uruguay - Inicio: 12:09 pm- Máximo 1:01 pm - Final: 2:31 pm

Sao Paulo, Brasil - Inicio 12:45 pm - Máximo 2:04 pm - Final 3:16 pm

Dónde se verá mejor el Eclipse Solar Total de mañana

Desde la Patagonia de Argentina hasta Chile son los lugares donde podrás observarlo mejor. La Luna cubrirá por completo al Sol y podrás ver el Eclipse Solar Total con una duración máxima de 2 minutos y 10 segundos

Eclipse Solar 2020 cruzará Chile y Argentina

Cómo se verá el Eclipse Solar 2020 Argentina

En Buenos Aires (73.67% de cobertura). El inicio del eclipse será a las 12:03 p.m., teniendo como punto máximo a la 1:32 p.m. y finalizando a las 2:59 p.m. Sin embargo, en El Cuy, Ramos Mexía y Valcheta el Eclipse Solar podrá ser visto en su totalidad.

