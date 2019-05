“Aladdin”: este es el videoclip oficial de “Un mundo ideal” con Becky G y Zayn Malik | FOTOS Y VIDEO

Tras el exitoso estreno de la adaptación live action de “Aladdin”, recordado clásico de Disney que estrenó en 1992, la 'casa de Mickey Mouse' presentó la nueva versión en español del legendario tema “Un mundo ideal” con las voces de Becky G y Zayn Malik.

La intérprete de “Sin Pijama” y “La respuesta” fue la encargada de revelar la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un corto fragmento del proyecto audiovisual.

“’Un mundo ideal’ está disponible para todos. Esto es realmente increíble para mí. Gracias al equipo de Disney y a todos los que hicieron que este sueño se convierta en realidad”, escribió Becky G en su publicación de Instagram.

En menos de 24 horas desde su estreno, el videoclip de la versión extendida en español de “Un mundo ideal” en las voces de Zayn Malik y Becky G,ya cuenta con más de 648,303 visualizaciones en YouTube.

Cabe señalar que a principios de mayo, el ex integrante de 'One Direction' estrenó en YouTube el video oficial de 'A Whole New World', la versión en inglés de la canción que interpretan 'Aladdín' y 'Jasmín' mientras viajan en el alfombra mágica.

En esta primera versión, Zayn colabora con Zhavia Ward, cantautora que comienza a despegar en su carrera musical.