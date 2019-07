Alejandra Guzmán tras perder a su bebé durante embarazo: “Quería morirme y no lo logré”

En medio del distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la expareja de esta última, Christian Estrada, manifestó que su entonces novia sufrió un aborto. Esto fue desmentido por Frida, pero trajo de vuelta a la televisión las fuertes declaraciones que hizo su madre sobre un tema similar.

La cadena Imagen Televisión revivió lo dicho entonces por la cantante mexicana, quien a inicios de este año dio detalles de lo que padeció el 2003, cuando perdió un hijo y estuvo al borde de la muerte.

“Me levanté llena de sangre, no había nada que hacer. No acepta uno, no sabes qué pasó (…) Estuve borracha después de que lo perdí, estuve como un mes borracha y no logré morirme, que era lo que yo quería", dijo Alejandra Guzmán aquella vez.

La cantante nacida en México agregó que tuvo que decidir entre el bebé y ella “y al final son muchas mujeres que me comprenden, porque no es fácil también tomar una decisión así. Lo tuve que hacer, porque o era eso o era mi vida y yo tenía que optar por seguir viviendo mi vida, y salir adelante con Frida y sola, para variar", contó al periodista Gustavo Adolfo Infante durante la entrevista.

Según el padre de la diva mexicana, Enrique Guzmán, su hija le echó la culpa de la pérdida de su hijo a la prensa. ¿El motivo? La difusión del historial delictivo de su entonces pareja, quien fue acusado por la falsificación de unos documentos, lo que la afectó emocionalmente.

Respecto a los problemas que mantiene con su hija Frida Sofia, esta manifestó que radican en las adicciones de su madre y que muchas veces tuvo que “tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así".

“¿Quién la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Me causó muchos temas de codependencia. Hasta el punto de llegar a mentirle a las autoridades", contó la hija de Alejandra Guzmán, quien a pesar de todo, espera reconciliarse con su madre, aunque agregó que el distanciamiento es una forma de avanzar en la vida sin lastimarse.