Alexandra Grant, es una artista reconocida en Los Ángeles que se expresa, a través del uso del texto y el lenguaje en diversos medios. Es reconocida por su arte en pintura, dibujo, escultura, cine y fotografía. Muchos de sus trabajos son sobre Investigación de ideas de traducción, identidad, ubicación y responsabilidad social. Grant también colabora con frecuencia con otros artistas, escritores y filósofos, llegando incluso a escribir textos específicos como impulso para sus intrincadas pinturas y esculturas.

Ha colaborado con el autor Michael Joyce, el actor Keanu Reeves, el artista Channing Hansen y la filósofa Hélène Cixous, entre otros. Después de haber pasado una parte importante de su infancia y adolescencia viviendo en México, Francia y España, algunas de las preguntas básicas que alimentan su práctica y arte son: ¿cómo los idiomas que hablamos y las imágenes que vemos forman nuestra forma de pensar e intercambiar ideas? ¿Cómo pueden los artistas y escritores trabajar para crear e influir en la cultura en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología?.

Alexandra Grant, ha demostrado ser una excelente artista visual con cada una de sus obras, aunque para muchos haya estado en el anonimato hasta que se reveló la relación que tiene con el actor Keanu Reeves, es por esto que aún surgen un sin fin de preguntas sobre ¿Quién es Alexandra Grant? ¿Cual es su historia? ¿Como su arte es reconocido?. Te traemos todas las respuestas sobre esta artista, sin embargo, hay detalles que aún permanecen ocultos por decisión de la artista y por ello no se encuentran en este artículo.

Biografía de Alexandra Grant

En el año 2007 tuvo su primera exhibición de arte en solo en el Museo Contemporáneo de Arte en Los Ángeles. (Foto: Art and Cake)

Alexandra Grant nació el año 1973 en Fairview Park, Ohio, Estados Unidos. Actualmente tiene 46 años y está viviendo en Los Ángeles, California. Hija de una profesora de geología escocesa y un profesor de ciencias políticas diplomático estadounidense del servicio exterior y administrador educativo con sede en África y Medio Oriente. Sus padres, que pasaron un tiempo en África, se divorciaron cuando era joven y vivía con su madre, que vivía en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México, asistió a una escuela británica que estaba compuesta por un cuerpo estudiantil multinacional. Años más tarde cuando tenía 11 años, Grant asistió a un internado, la Escuela Thomas Jefferson, en St. Louis, Missouri, durante un año. Poco después, se mudó con su madre a París, donde asistió a la Escuela Internacional de París.

A partir de estas experiencias en varios lugares de Europa y Medio Oriente, Grant es multilingüe y habla inglés, español y francés. En 1994, Grant se graduó en Swarthmore College con una licenciatura en historia y arte de estudio. En el año 2000, Alexandra Grant se graduó de la Facultad de Artes de California en San Francisco con un MFA “Autenticación multifactor” en dibujo y pintura.

Carrera profesional y arte de Alexandra Grant

Fue profesora adjunta en Art Center College of Design desde el año 2009 al 2011. (Foto: La weekly)

Su obra de arte se ocupa mucho del lenguaje y está inspirada en la mitología griega. Según su galería de arte, Lowell Ryan Projects, las obras de arte de Grant “empujan los límites de su práctica de texto escultórico a la superficie de una pintura”. A menudo se ha referido a Antígona, la heroína griega, que se resistió al gobierno de su tío, el rey de Tebas, por una ley superior del amor.

En 2007, Grant tuvo su primera exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles bajo la tutela de Alma Ruiz. Un catálogo de la exposición presentó las obras de Grant en papel a gran escala. Presentó Alexandra también un ensayo sobre la obra de Ruiz y un ensayo que la inspiró de la escritora y filósofa francesa Hélène Cixous.

El trabajo de Alexandra Grant se ha descrito como una “colaboración radical”, es decir, un trabajo realizado en colaboración con el texto, el trabajo de otros escritores y artistas que a menudo es participativo y continuo. El intercambio más largo ha sido con el escritor pionero de ficción de hipertexto, Michael Joyce. Las pinturas y esculturas basadas en los textos de Joyce, han sido objeto de al menos tres series: el “Cuarteto Ladder” (mostrado en MOCA en 2007), los “Seis Portales” ( se muestra en la galería Honor Fraser en 2008) y “Bodies” (se muestra en la galería Honor Fraser en 2010).

Obra "Cuarteto Ladder" MOCA 2007. (Foto: Alexandra Grant)

En 2013, Grant colaboró ​​en series gemelas de exposiciones con Cixous, basadas en el libro de este último, “Filipinas” La exposición “Forêt Intérieure" tuvo lugar por primera vez en el 18th Street Arts Center en Santa Mónica, y en Museo d’Oeuvres en Saint-Ouen, Francia.

Obra "Seis Portales" mostrada en el año 2008. (Foto: Alexandra Grant)

En 2013, Grant continuó el trabajo de la serie llamada “Century of the Self”. La primera exposición fue “Drawn to Language” en el Museo Fisher de la USC en ese mismo año, seguida de una exposición en la Galería Lora Reynold en Austin, Texas en 2014, en la Bienal de Venecia 2015 en una exposición llamada “Debemos arriesgarnos a deleitarnos: 20 artistas de Los Ángeles” y en una exposición para dos personas con Steve Roden en el Museo de Arte de California de Pasadena que se llamó “Estos claveles desafían el lenguaje”. Estas obras se inspiraron en el documental “Century of the Self” del documentalista de la BBC Adam Curtis.

Obra "Cuerpos" Expuesta en el año 2010 en honor a Fraser Gallery. (Foto: Alexandra Grant)

En 2015, Grant exhibió su trabajo en una pintura llamada “Antigone 3000” inspirada en el mito griego, y específicamente una frase en la obra de Sophocles donde Antigone se enfrenta a su tío Creon, el rey, y dice: “Nací para amar y no para odiar”. Las obras de "Antigone 3000″ se han exhibido en el Barnsdall Art Center, cuando Grant ganó el Premio de Artista de Carrera Media de la Ciudad de Los Ángeles en 2015 y más recientemente en 2017 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles como parte de la exposición "LA Exuberancia: regalos recientes de artistas ".

En 2017, Grant escribió el texto de “Antígona soy yo” con su hermana, Florence Grant. Grant ha citado a R.B. Kitaj como una influencia. Alexandra tuvo un camino en la enseñanza que dice que la marcó, este va desde el 2009 a 2011, fue profesora adjunta en Art Center College of Design. En 2010, Grant enseñó un seminario de MFA en Cal State Northridge y de 2013 a 2014 fue mentora en el programa de MFA a distancia del Pacific Northwest College of Art. En 2015, Grant fue mentora nuevamente del programa MFA pero esta vez en la Universidad de Syracuse y co-enseñó un curso con Isabelle Lutterodt en la Universidad de Ashesi en Accra, Ghana.

Colaboraciones de Alexandra Grant y keanu Reeves

Mantuvieron una amistad por muchísimos años y han trabajado juntos en varias colaboraciones desde el año 2011. (Foto: Forbes)

A principios de 2011, Gerhard Steidl publicó “Oda a la felicidad”, la primera colaboración de Alexandra Grant con Keanu Reeves. Fue el primer libro de artista de Grant y el primer libro de Reeves como escritor. En 2016, Grant y Reeves se reunieron para su segunda colaboración, “Shadows”, un libro y un conjunto de imágenes fotográficas impresas por Steidl en Alemania. Las fotografías fueron exhibidas en la Galería ACME en Los Ángeles y en la Galería Ochi en Sun Valley. Como parte del lanzamiento del libro, Grant hizo una colaboración con la artista Alia Raza para la revista Issue que presentaba moda y sombras.

Libro "Oda a la Felicidad" Primer libro del actor y de la artista. (Foto: Worthpoint)

Vida Amorosa de Alexandra Grant

Después de haber compartido una relación de amistad por años, el actor y la artista han decidido dar un siguiente paso en sus vidas. (Foto: Forbes)

No existen datos de sus antiguas relaciones pero en 2009, Grant conoció al actor Keanu Reeves en una cena, se hicieron amigos y comenzaron a colaborar juntos en su libro. En noviembre de 2019, se informó que Grant y Reeves están saliendo, pero por como se había manifestado el actor que estuvo soltero por muchos años después de la muerte del que notificó fue su gran amor, sus seguidores y el mundo están ansiosos por ver como será la relación de ambos.

Alexandra Grant y la Caridad

Proyecto de caridad creado por la artista Alexandra Grant para fomentar el arte y la unión en el mundo del arte contemporáneo.

Fuera de su estudio de arte, Grant dirige su proyecto grantLOVE, donde ayuda a crear esculturas, grabados y joyas de edición limitada. Las obras se utilizan para recaudar dinero para organizaciones artísticas sin fines de lucro en Los Ángeles y más allá, incluyendo Love House, 18th Street Arts Center y Project Angel Food, así como sirve de unión para el Arte Contemporáneo. “Creo que la educación artística es una cuestión de derechos civiles y que la exposición a la creación artística y la creatividad puede tener un impacto masivo en las comunidades necesitadas y los jóvenes”, dijo.

Definen el proyecto de la siguiente manera: "El proyecto grantLOVE es un proyecto operado y de propiedad de artistas que producen y venden obras de arte y ediciones originales para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones sin fines de lucro. Creado por la artista de Los Ángeles Alexandra Grant en 2008, grantLOVE es un símbolo del espíritu empresarial y la filantropía de los artistas. Grant se inspiró en el trabajo de Paul Newman y la marca Newman’s Own como una forma de filantropía lateral, donde una empresa vende productos para generar ganancias para dar a la caridad”.

Fotos de Alexandra Grant