A inicios de enero de 2023, Cristiano Ronaldo llegó junto a su familia a Arabia Saudita, después fichar por Al Nassr, club al que pertenecerá hasta 2025. Debido a que el astro portugués ha llevado su magia a dicho país, el que menos desea saber cómo es la mansión donde vive. Los detalles en las siguientes líneas.

Cabe señalar que el equipo saudita se ubica en la ciudad de Riad, por lo que la vivienda de CR7, que parece un lujoso hotel, se encuentra cerca al campo de entrenamiento de su club.

¿CÓMO SE LA CASA DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

Antes de que el jugador llegue al país de Asia Occidental y Oriente Medio, Daily Mail había dado a conocer que la mansión donde vive actualmente tiene un valor de 12,2 millones de euros. Cuenta con ocho habitaciones, una piscina olímpica, un vestíbulo de recepción, entre otros ambientes.

De acuerdo con las publicaciones que realiza Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram, pudimos conocer más detalles de la residencia. Por ejemplo, la casa se encuentra muy cerca a la playa, algo que se puede apreciar por las mamparas de vidrio.

Desde la habitación principal de la pareja, donde se aprecia los pies de ambos recostados sobre la cama, se ve una piscina, muebles en la terraza cuidadosamente decorados.

Las piernas de Cristiano Ronaldo y la madre de sus hijos en su mansión de Arabia Saudita (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

Al interior, hay un comedor de madera en el que los menores pasan tiempo con su padre, con quien realizan dibujos o tareas. Asimismo, se aprecia la sala con un gran tapete, donde los niños juegan.

Cristiano Ronaldo junto a sus hijos en el comedor de su casa (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

Rodríguez escribió en el post de las fotografías: “Mi mundo”. De inmediato, los fanáticos no dudaron en pronunciarse: “Gio dile a Cris que se ponga medias para dormir, no queremos que se resfríe”, “Muy bien Gio, me alegra saber que Cris está bien y disfrutando su vida. Saludos a la familia”, “¡Lo mejor que veré hoy: esa foto familiar pintando! Cariños”, “Dios los bendiga. Qué bien los veo. Cuídense mucho”, “Calidad de vida” y “Familia unida, que nunca falte amor”.