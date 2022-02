Alicia Machado es una actriz, presentadora, productora y empresaria venezolana que se hizo conocida internacionalmente al ganar la corona de Miss Universo en 1996, tras llevarse el título de Miss Venezuela en la edición de 1995. Si bien la nacida en Maracay no era una de las favoritas, contra todo pronóstico venció a sus contrincantes y se llevó el premio a casa.

Después de abandonar los certámenes de belleza, Machado incursionó en la música y la actuación, así como también fue participante en diversos realities de televisión. Una de sus últimas apariciones en la pantalla chica la hizo en el programa concurso de Telemundo “La casa de los famosos”, donde resultó ganadora al recibir el mayor número de votos del público.

En una reciente visita al show “Despierta América”, Alicia reveló cómo fueron sus vivencias tras resultar ganadora del Miss Universo, dando a conocer que no tuvo una buena estancia. En las siguientes líneas, conoce todos los detalles.

Alicia Machado el día que fue coronada como Miss Universo 1996 (Foto: AFP vía Getty Images)

¿POR QUÉ ALICIA MACHADO VIVIÓ UN INFIERNO AL SER CORONADA?

La venezolana se sinceró con la presentadora de televisión Karla Martínez y le contó lo que experimentó cuando entregó su corona de Miss Universo hace 25 años. Machado explicó que acabar con su reinado la hizo sentir libre, pues antes de ello no tenía control sobre su vida:

“En ese momento pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía”.

Alicia Machado ha aparecido en varias telenovelas siendo la primera de ellas "Samantha" en 1998 (Foto: Alicia Machado / Instagram)

LA CRÍTICA SOBRE SU PESO

El ser reina de belleza la convirtió en el blanco de críticas sobre su cuerpo, lo que hizo que se sintiera en constante presión. Los medios no dejaban de hablar sobre su talla y, sin piedad, juzgaban cada kilo que subía. Por ello, decidió dar un paso al lado y dedicarse a algo que realmente la tenía ilusionada: la actuación, lo que finalmente le dio la estabilidad que buscaba.

“Tengo toda una vida trabajando en el mundo del espectáculo, me siento muy realizada como profesional [...] He logrado mis metas. Logré convertirme en actriz. En ese momento — contra viento y marea, contra la fama que me habían hecho, contra los ataques, contra la mala prensa, contra el estigma de que una reina de belleza no tenía talento para nada más—de hecho fui la primera Miss Universo que protagoniza una novela, que hace una revista como Playboy, que hace cine. Fui pionera en muchas de esas cosas”.

SUS PRIMERAS HORAS DESPUÉS DE ENTREGAR LA CORONA

La actriz también reveló cómo fue la noche en la que coronaron a la nueva Miss Universo, estaba tan feliz que no quería hablar con nadie ni ser fotografiada, únicamente deseaba quitarse el traje de gala y maquillaje, para poder celebrar su nueva vida:

“Me acuerdo que me fui a mi hotel y me puse la primera gran borrachera de mi vida —con un maquillista que fue mi maestro y gran amigo. Nos fuimos al cuarto del hotel y amanecí en la alfombra. Me tomé todo el mini bar completo”.