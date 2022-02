Cuando se habla de cantantes argentinas es imposible no nombrar a Amanda Miguel, la reconocida artista nacida en la ciudad de Gaiman que mantuvo un longevo y controvertido matrimonio con el también intérprete Diego Verdaguer. La pareja estuvo casada durante 46 años, hasta el pasado 27 de enero, día en el que el bonaerense falleció.

Miguel tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado durante sus más de 36 años de trayectoria artística, lo que le ha valido el cariño del público, quienes conocen todas sus canciones y entonan cada una de sus letras, como la del tema “El me mintió”.

La canción de 1981 es una de las más exitosas de su carrera, aunque pocos realmente saben cuál es la historia que la inspiró a producirla. Si quieres conocer todos los detalles, entonces sigue leyendo.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer recorrieron los países de América Latina cantando sus baladas (Foto: Amanda Miguel / Instagram)

LA VERDADERA HISTORIA DE “EL ME MINTIÓ”

Como se recuerda, el tema más popular de Amanda Miguel habla sobre una mujer que ha sido traicionada por un hombre. Por esta razón, muchos de sus seguidores le preguntaron, en más de una ocasión, si se trataba de una experiencia que ella vivió. Es así como en un video en el que contestó a diversas preguntas de sus fans, dio a conocer a quién le escribió “Él me mintió”.

“A todas las mujeres que nos han mentido, incluyéndome”, dijo la cantante.

DIEGO VERDAGUER CONFIRMA SU INFIDELIDAD

En una entrevista para Univisión realizada en 2018, el difunto cantante admitió que el popular tema le fue dedicado a causa de sus múltiples infidelidades al inicio de su relación:

“La gente cree que Amanda me la canta a mí y sí me la cantó un poco. Yo fui un poco pícaro al principio; siempre amé a mi mujer profundamente, pero de repente era ojo alegre. (...) Supe entender a tiempo y mi mujer es inteligente y supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades”.

¿CÓMO SE CONOCIERON DIEGO VERDAGUER Y AMANDA MIGUEL?

El romance entre los cantantes argentinos comenzó en 1975 cuando Diego Verdaguer tenía 23 años y Amanda Miguel recién cumplía 18 años. De acuerdo a las declaraciones del interprete de “Ámame una vez más” en el programa “El minuto que cambió mi destino” se conocieron mientras manejaba en las calles de Buenos Aires.

“La conocí en la calle, yo iba manejando. Era una época en la que ya empezaba a ser famoso en Argentina, era el año 1975 y cruzo frente a mi automóvil en un semáforo rojo (…) El tipo parado ahí, sólo e iba a comer con mis padres y pasan tres chicas frente al auto, la miro y una de las chicas se voltea y yo siento que me reconoce y les dice a las otras, se dan vuelta y miran. Yo toqué el claxon y mientras las chicas cruzan la calle en diagonal y paso. Voy mirando y seguí y cuando estoy dando la vuelta, digo: ‘No, voy tras ella’”, contó.

Al verla caminando decidió acercarse a ella y a sus acompañantes e invitarlas a tomar un café con él. “Me vi dando vuelta para ver si las encontraba y después de una cuadra, otra cuadra y cruzo de nuevo digo: ‘Las tengo que encontrar’. Voy despacito y las veo dentro de un lobby de un hotel, estaban viviendo en un hotel y las veo, me paro y la hermana sale, simpatiquísima, que fue nuestro cupido. Les dije: ‘Voy a cenar algo, pero si quieren al rato vuelvo para tomar un café’”.

“Al rato volví, la hermana no estaba, Amanda sí. Su hermana me encantó, pero si hubiera estado con la hermana no hubiera durado un mes. Sale Amanda y se sienta adelante en el coche y me dice que también cantaba y cuando la escuché cantar, fue una canción en inglés y ahí empezó toda la historia”, agregó.

En conversación con El Universal, Diego Verdaguer detalló que tras salir por un mes comenzaron una relación amorosa luego de que se dieron su primer beso frente al río de Buenos Aires. “Me acerqué a ella y la besé y le dije: ‘me gustaría ser tu novio´, ya había pasado un mes y yo no la había tocado más que la mano y darle un beso en la mejilla, pero fui generando esa atracción a propósito, fue una estrategia, digamos que decidí hacer para que fuera algo especial”, compartió.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se casaron en 1975 y ocho años después, justo el día de su aniversario de bodas, tuvieron a Ana Lucía, su única hija, quien en noviembre de 2021 se convirtió en madre por primera vez.