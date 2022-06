Aunque ya llegó a su fin el juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, el tema aún sigue dando de qué hablar. Luego de que se conociese la decisión final del jurado, las dos partes implicadas no han logrado llegar a un acuerdo sobre rebajar la cantidad que tendrá que pagar la actriz de Aquaman al protagonista de “Piratas del Caribe”.

El pasado 1 de junio el jurado del tribunal de Fairfaix (Virginia, Estados Unidos) declaró a Amber Heard responsable de difamar a Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018. Es por ello que se determinó que ella deberá pagar al actor 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque el montó se rebajó a 350.000 dólares.

El viernes 24 de junio, según publica Los Ángeles Times, los abogados de ambas partes se volvieron a reunir en el tribunal de Fairfax, en Virginia, para llegar a un acuerdo que rebajase la cantidad a pagar por la actriz, pero no lo consiguieron y tras una reunión con la jueza Penney Azcarate, encargada del caso, Amber Heard ha decidido apelar la sentencia. Aquí los detalles.

Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017 (Foto: AFP)

LA DECISIÓN QUE TOMÓ AMBER HEARD TRAS EL JUICIO QUE PERDIÓ CONTRA JOHNNY DEPP

Amber Heard decidió apelar la sentencia del juicio por difamación contra Johnny Depp. Según publicó el Daily Mail, la jueza del caso ha oficializado el veredicto en el registro judicial tras una breve audiencia en el Tribunal del Condado de Fairfax.

En dicha sesión ninguno de los famosos actores estuvieron presentes. Tras no llegar a ningún acuerdo, el proceso de apelación se prevé largo y costoso, además ambas partes tendrán un proceso de 30 días para presentar una notificación de apelación.

Según ha informado Los Angeles Times, la actriz Amber Heard ya habría notificado su intención de apelar esta cantidad de dinero.

“Como se dijo en las audiencias de ayer en el Congreso, no se pide un indulto si se es inocente. Y no se rechaza la apelación si se sabe que se tiene razón”, ha detallado un portavoz de Heard al mencionado medio.

Heard ya ha señalado en varias ocasiones que no tiene dinero para pagar esa indemnización millonaria. Según aseguró su abogada, Elaine Bredehoft, la actriz “tiene motivos excelentes para hacerlo -no pagar-, hay muchas pruebas que no fueron admitidas”, aseguró a la NBC.

Cabe señalar que Benjamin Chew, uno de los abogados de Depp, declaró en una entrevista en el programa Good Morning America, que el actor podría estar dispuesto a renunciar a los millones de dólares en daños si Amber Heard aceptaba no recurrir la decisión.

Sin embargo, esto último parece ser imposible de ocurrir. Mientras, la tensión entre ambos famosos parece estar lejos de zanjarse.