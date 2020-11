La organización de los Latin Grammy 2020 anunció a través de sus redes sociales que Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Yalitza Aparicio son los conductores oficiales del evento musical que se celebrará este jueves 19 de noviembre.

“Estamos muy emocionados. ¡Es oficial! Ana Brenda, Carlos Rivera y Yalitza Aparicio serán los conductores de la 21 entrega anual del Latin Grammy por Univision", se señaló en el Instagram oficial de la premiación.

Ante esta noticia, la actriz Ana Brenda Contreras expresó su felicidad por su nueva etapa en el mundo de la conducción.

“En la carrera de todo artista es un antes y después conducir los Latin Grammy, me siento completamente honrada y agradecida con la academia @recordingacademy por esta oportunidad”, dijo en su perfil de Instagram.

“Les aseguro que todos los sueños se cumplen con tenacidad, disciplina y trabajo duro. Y claro; con el equipo correcto. ¡Mamá voy a conducir los Grammys!”, añadió.

Recientemente, Ana Brenda Contreras fue noticia en el mundo del entretenimiento al compartir una fotografía junto a su nueva pareja sentimental, el empresario Zacarías Melhem.

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo, my rock, happy birthday”, escribió la actriz para hacer público su nueva etapa en el amor.

