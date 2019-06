Angélica Rivera reaparece bailando en un video inédito compartido por su hija Sofía Castro | FOTOS Y VIDEO

La actriz Angélica Rivera, ex primera dama de México, reapareció en redes sociales mediante un video grabado por su hija, Sofía Castro, quien compartió un divertido momento madre e hija en sus historias de Instagram.

Tras su polémico divorcio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien recientemente también fue captado bailando, la actriz fue grabada en un evento, al parecer privado, junto a su hija.

El video en realidad es un boomerang en el que se ve a la protagonista de “La dueña” muy sonriente y agitando en el aire sus manos, como también lo hace la mayor de sus tres hijos.

"My very, very best mom", fue el mensaje con el que la joven actriz acompañó la historia de Instagram la cual adornó con un emoji de corazón.

Cabe señalar que poco se sabe de Angélica Rivera desde que confirmó su separación del ex mandatario el pasado 8 de febrero, mediante un comunicado compartido en redes sociales.

En la misma misiva, Angélica Rivera también informó que enfocaría su energía en recuperar su carrera actoral y trabajar en pos del bienestar de sus hijos.