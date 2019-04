¿Angelina Jolie y Brad Pitt juntos de nuevo? La actriz quiere volver a tener una relación con él

Luego del sorpresivo anuncio del divorcio en el 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron muchos problemas para seguir adelante con sus vidas. Fue recientemente que pactaron un acuerdo por la custodia de sus 6 hijos que las cosas fueron mejorando poco a poco.

Sin embargo, a casi ya dos años y medio de la inesperada ruptura, ambos aún no han firmado los papeles de divorcio, por lo que muchos han teorizado por años que la pareja volvería a estar junta en algún momento de su futuro.

Y parece que estas teorías podrían volverse realidad, al menos de parte de la actriz. Según la revista ' The Sun', Angelina Jolie habría dejado en claro a Brad Pitt que ella quería volver a tener una relación con él, retrasando el momento de firmar la disolución de matrimonio para una segunda oportunidad.

Parece que a ambos le ha afectado duramente la ruptura, pero a ella le gustaría volver porque no puede seguir adelante. No obstante, el panorama no es nada bueno para la relación, ya que de parte de Pitt él "no quiere saber nada de ella", y que todo podría haberse solucionado hace más de un año. Ahora sabemos el por qué de la demora.