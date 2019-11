“Anne with an E” es una serie basada en los libros de ‘Anne of Green Gables’, escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908. La ficción de Netflix, que se estrenó en 2017, sigue el camino de Anne Shirley, una huérfana que ha vivido su vida de hogar temporal a orfanatos hasta sus 13 años. Todo cambia cuando llegó a la ‘Isla del Príncipe Eduardo’, donde ayuda a dos hermanos con una granja mientras descubre su gran potencial como luchadora social y defensora de los derechos de los demás.

El 25 de noviembre la plataforma streaming anunció la fecha de estreno de la tercera temporada y reveló que sería la última del show producido por Northwood Entertainment y creada por Moira Walley-Beckett.

“Nos ha entusiasmado llevar la historia canadiense por excelencia de ‘Anne with an E’ a espectadores de todo el mundo”, indicaron en un comunicado conjunto Netflix y la radiotelevisión pública canadiense CBC, que contaba con los derechos para emitir esta serie en Canadá mientras que el gigante digital tenía la distribución para el resto del planeta.

“Estamos agradecidos a los productores Moira Walley-Beckett y Miranda de Pencier y a su talentoso reparto y equipo por su increíble trabajo en compartir la historia de Anne con una nueva generación. Esperamos que a los fans de la serie les encante la temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclusión satisfactoria al viaje de Anne”, añadieron.

The third and final season of #AnneWithAnE premieres January 3 pic.twitter.com/5n7Tkdz6jc — See What's Next (@seewhatsnext) 25 de noviembre de 2019

¿POR QUÉ “ANNE WITH AN E” NO TENDRÁ TEMPORADA 4?

Aunque el gigante del streaming no explicó los motivos de la cancelación de “Anne with an E”, Moira Walley-Beckett explicó que la decisión viene de CBC y Netflix. Además, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a los fans por la cálida acogida de la serie.

"Queridos fans y amigos de #AWAE, disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, plantilla, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos vosotros, mis espíritus gemelos. Sé que habéis amado esta serie tanto como yo y os lo agradeceré por siempre jamás", escribió la creadora en su red social.

Según Espinof, esta noticia surge a raíz de la ruptura entre Netflix y la cadena pública canadiense CBC, ya que esta última cree que seguir colaborando con la plataforma para la coproducción y distribución de sus series representaría un deterioro en la industria del entretenimiento nacional.

De acuerdo a Financial Post, Catherine Tait, la CEO del ente público, considera que, “varios países han hecho tratos, como nosotros, con Netflix... y en este tiempo estamos empezando a ver que estamos alimentando el crecimiento de Netflix, o el de Amazon, en vez de alimentar nuestro propio negocio e industria nacional".