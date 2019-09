¡Le declaró la guerra! Antonella Roccuzzo se la tiene jurada a esta otra WAG

Si bien hace poco algunos medios internacionales reportaban que Antonella Roccuzzo no soportaba a Shakira, ahora parece ser que una nueva WAG se suma a la lista negra de la modelo argentina: Sonia Isaza.

¿Qué pasó? Según se reporta, la cafetera habría estado hablando mal de Lionel Messi, el 10 de Argentina, y culpándolo de lo que habría sido la casi salida de Arturo Vidal en el equipo.

En el campo el chileno había ofrecido un gran desempeño durante la temporada, pero poco después se publicó la noticia de que el jugador estaba en venta para cambiar de equipo, algo que su pareja no lo vio bien y pensó que se trataba de algo relacionado al esposo de Antonella Roccuzzo.

Esto no le ha gustado nada a la empresaria, por lo que la ha puesto en su lista negra y no quiere verla en el Camp Nou. ¿Qué pasará ahora? De momento todo está tranquilo y ninguna de las dos se ha reconocido en las redes sociales, como si no existieran la una para la otra.