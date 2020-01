Antonio Banderas, este actor español es mejor conocido por interpretar a Zorro en la serie de películas homónimas y Gato con botas en la serie de películas ‘Shrek’. Siempre se negó a confiar en su atractivo rostro y masculinidad que mucha gente, especialmente las mujeres, han adorado, Antonio Banderas ha demostrado que hay una cualidad rara detrás de su característica llamativa que lo hace merecedor de ser una de las superestrellas de Hollywood.

El extenso currículum de Antonio Banderas ha demostrado la brillantez de sus habilidades y talento al retratar a muchos personajes diferentes, sin mencionar el elogio de los críticos sobre sus obras y una serie de premios que ha recogido.

Asumiendo un gran riesgo para ingresar al duro ambiente de la industria cinematográfica estadounidense, es muy apropiado mencionarlo como presumiblemente el actor español Antonio Banderas más famoso que Hollywood haya tenido.

Entérate de los detalles sobre la trayectoria del actor nominado al Oscar 2020 para la gala que se celebrará en febrero.

¿Quién es Antonio Banderas?

José Antonio Domínguez Banderas, nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, Andalucía, España. Su padre, José Domínguez, era policía de la guardia civil española. Su madre, Doña Ana Banderas Gallego, era maestra de escuela. El joven Banderas fue criado como católico romano.

Antonio Banderas es ahora un actor, director y cantante español. De 1982 a 1990, actuó principalmente en películas dirigidas por Pedro Almodóvar. El éxito de Banderas como actor en Estados Unidos vino con su papel en Filadelfia (1993), y las partes en otros lanzamientos importantes de los EE. UU.

Primeros papeles de la vida y el cine de Antonio Banderas

Antonio Banderas, después de que un pie roto rompió sus primeros sueños de convertirse en una estrella del fútbol, ​​Banderas comenzó a estudiar drama. Después de aparecer en producciones locales en Málaga, en 1979, Banderas se mudó a Madrid para seguir su carrera como actor, y finalmente se ganó un lugar en el Teatro Nacional de España.

Películas con Pedro Almodóvar

Fue en el Teatro Nacional que Banderas llamó la atención del director Pedro Almodóvar. Almodóvar le dio una pequeña parte en su película Labyrinth of Passion (1982), y en los años que siguieron, Banderas aparecería en muchas de sus películas, incluidas Mujeres al borde de un colapso nervioso (1988) y Tie Me Up! ¡Atarme! (1990)

Películas en hollywood de Antonio Banderas

En gran parte debido a la popularidad internacional de las películas de Almodóvar, a principios de la década de 1990, Banderas comenzó a construir una carrera cinematográfica en Hollywood. Después de una breve aparición en Madonna’s Truth or Dare (1991), su primer papel importante llegó en The Mambo Kings (1992), por lo que su falta de inglés lo obligó a aprender sus líneas fonéticamente.

A pesar de este desafío, la actuación de Banderas como músico en dificultades en la película fue muy elogiada. ‘Filadelfia’, ‘Entrevista con el vampiro’ El verdadero avance de Banderas para una audiencia estadounidense dominante se produjo el año siguiente cuando fue elegido para el drama altamente promocionado Filadelfia (1993).

En la película, Banderas retrató al amante gay de un abogado con SIDA (interpretado por Tom Hanks) con una sensibilidad que le valió una gran aclamación crítica. Su estrella brillaba intensamente, al año siguiente, Banderas apareció en Entrevista con el vampiro junto a Brad Pitt y Tom Cruise, estableciéndose firmemente como un Hollywood A-lister.

Le siguió en 1995 coprotagonizando con Sylvester Stallone en la película de acción Assassins y tomando el liderazgo en Desperado, la segunda entrega de la trilogía de México del director Robert Rodríguez.

‘Máscara del Zorro’, ‘Spy Kids’ En 1996, Banderas se reunió con Madonna para coprotagonizar una adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber Evita, durante el cual también tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades de canto y baile. Dos años más tarde, Banderas protagonizó el éxito de taquilla The Mask of Zorro (1998), con Catherine Zeta-Jones y Anthony Hopkins, y varios años más tarde demostró su rango como actor al aparecer en la primera oferta en el Spy dirigido por Rodríguez.

Trilogía de niños. ‘El gato con botas’ En la década de 2000, Banderas revisitó papeles familiares en Spy Kids 2 (2002) y Spy Kids 3 (2003), Once Upon a Time in Mexico (2003) y The Legend of Zorro (2005). Junto con su trabajo frente a la cámara, Banderas recibió un Premio Tony al Mejor Actor por su actuación en el musical Nine de Broadway, y dirigió las películas Crazy in Alabama (1999) y Summer Rain (2006).

Con su voz profunda y su acento pronunciado, ganó nuevos admiradores como Puss in Boots en la popular película animada Shrek 2 (2004), que fue seguida por el spin-off Puss in Boots (2011), con Salma Hayek y Zach Galifianakis. ‘Los mercenarios 3’, ‘Los 33’ En 2011, Banderas volvió a sus raíces de actuación al aparecer en el thriller de Almodóvar The Skin I Live In. Más tarde se unió al elenco de la película de acción de Stallone The Expendables 3 (2014) y prestó su voz distintiva a The SpongeBob Movie (2015).

También en 2015, Banderas protagonizó The 33, una película basada en el drama de la vida real de un grupo de mineros chilenos que estuvieron atrapados bajo tierra durante más de dos meses en 2010. ‘Seguridad’, ‘Genio’, ‘Dolor y gloria’ En 2017, Banderas protagonizó el thriller de acción Seguridad, donde se convierte en guardia de seguridad en un centro comercial y viene al rescate de una niña que huye de un criminal psicótico.

En 2018, unió fuerzas con la serie Genius del National Geographic Channel para interpretar a Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie de antología. El año siguiente trajo su octava colaboración con Almodóvar, el actor canaliza a su mentor como un director de cine que lucha con la angustia física y emocional en el dolor y la gloria profundamente personales.

Ataque al corazón de Antonio Banderas

Banderas sufrió un ataque al corazón mientras se ejercitaba en su casa de Surrey el 26 de enero de 2017, requiriendo que se implantaran tres stents en su corazón debilitado. Más tarde le dijo a The Irish Times que era “una de las mejores cosas que le habían pasado”, diciendo que todo el proceso lo ayudó a comprender lo que era realmente importante en la vida.

Vida Amorosa e hijos de Antonio Banderas

Banderas conoció a la actriz Melanie Griffith en el set de Two Much (1996). Después de un romance vertiginoso y su divorcio de su esposa Ana Leza, la pareja se casó en mayo de 1996. Su hija, Stella, también nació ese año. Después de 18 años de matrimonio, en 2014, la pareja anunció que se estaban divorciando, lo que se hizo oficial al año siguiente. Desde entonces, Banderas ha estado saliendo con la consultora de inversiones holandesa Nicole Kimpel.

