¡Por fin! El Pleno del Congreso aprobó el pasado viernes 20 de octubre el proyecto de ley que permitirá el pago del bono de 600 soles a los trabajadores estatales, el cual se determinó gracias a un convenio colectivo firmado a finales de junio entre el Poder Ejecutivo y las principales organizaciones sindicales del país, como la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep), la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse), la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (Cite), Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú (Conasep) y CTE Perú. Conoce en esta nota que hemos preparado en Depor la fecha exacta del pago de este beneficio.

¿Cuándo se pagará el bono de 600 soles a los empleados estatales?

El presidente de la Confetep, Edward Flores, explicó hace unos días en declaraciones a un diario local que una vez promulgada la norma en el diario oficial El Peruano, se deberán transferir los recursos económicos a la reserva y cada unidad ejecutora deben elaborar una planilla complementaria. “Los primeros días de noviembre se estaría pagando el bono; llegar a diciembre se complica con el pago de las gratificaciones, etc”, adelantó.

¿Cuándo se aprobó el proyecto que autoriza el pago del bono 600 soles?

Fue el pasado viernes 20 que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 5997/2023-PE, que otorga créditos suplementarios a diversos sectores con la finalidad de impulsar la reactivación económica y atender la emergencia por fenómenos climatológicos, en el que está incluido el pago del bono de 600 soles a favor de los trabajadores del Estado.

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo fue aprobada con 88 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, según el tablero electrónico. De acuerdo con el dictamen aprobado se destinarán más de 1 millón 581 mil soles para financiar, excepcionalmente, estos gastos.

¿Qué trabajadores del Estado recibirán el bono de 600 soles?

No todos los trabajadores del sector público serán beneficiados con este bono, si no solamente aquellos que se encuentran en las siguientes áreas. A continuación, te contamos los casos en los que sucederá.

Personal que se encuentre bajo los regímenes laborales 276 y 728.

Personal CAS.

Ley del servicio civil.

Carrera especial pública penitenciaria y servicio diplomático.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de 600 soles?

Para recibir el bono de 600 soles, lo trabajadores públicos deben cumplir con algunas pautas determinadas por las autoridades. Aquí, te contamos cuáles son para que puedas saber si te tocará el beneficio económico.

Tener un vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

Para los trabajadores de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, las personas deberán encontrarse registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Aisshp) del MEF.

Para los trabajadores municipales, ellos deben figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plame).

¿Qué personal público no recibirá el bono de 600 soles?

No todas las personas que laboran en el estado recibirán el bono, en este párrafo te contamos en que casos no va a ocurrir para que no te sorprendas si trabajas en ese sector.

Personas que se desempeñan en cargos directivos, de confianza o aquellos que reúnan las características de un funcionario público.

Trabajadores que laboren en los sectores de Salud y Educación.

