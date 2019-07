Área 51 y el por qué más de 1 millón de personas invadirán las instalaciones en septiembre

Facebook ha despertado la pasión de miles de cibernautas por descubrir la verdad del Área 51 el próximo 20 de setiembre del 2019. En las últimas semanas, un evento titulado "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" ("Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos a todos") ha recopilado a más de un millón de personas que supuestamente invadirían este lugar en los Estados Unidos.

El objetivo principal de este evento es "ver a los aliens" que habitan dentro del Área 51, un lugar secreto del gobierno norteamericano donde en teoría se realizan experimentos con alienígenas de otros planetas, confirmando la existencia definitiva de los mismos.

Si bien el evento se ha vuelto viral por el enorme movimiento que ha causado, la curiosidad de las personas por el Área 51 no es nada nuevo. Desde su "descubrimiento", miles de personas a lo largo de todo el mundo han creado teorías conspirativas alrededor de esta base militar del desierto de Nevada.

¿Qué es en realidad el Área 51? ¿Por qué la gente cree que existen aliens allí? Esto es todo lo que se sabe sobre este lugar y qué pasará si el evento pasa de Facebook hacia la realidad.

¿QUÉ ES EL ÁREA 51?

Durante muchos años, el Gobierno Federal de los Estados Unidos ocultó la existencia del Área 51 a pesar de los diferentes avistamientos de actividad extraña cerca de la zona en Nevada. Esto llevó a pensar a muchos entusiastas que se trataba de un lugar en donde se investigaba la actividad alienígena.

Las teorías conspirativas de esto comenzaron con Robert Lazar, una persona que aseguró en 1989 que trabajó para el Área 51 como físico, solo que él mencionó a la zona como S-4. Según su testimonio que fue investigado por George Knapp de KLAS-TV, Estados Unidos utilizaba ingeniería inversa con tecnología extraterrestre para realizar sus investigaciones.

Con el tiempo su testimonio fue calificado como falso, pero eso no quitó todo el movimiento de teorías sobre el secreto del Área 51 que provocó su salida en la televisión. Al final, no fue sino hasta el 2013 que la CIA admitió que sí existía una base militar secreta en ese lugar, pero no era por lo que todos pensaban.

El Área 51 es en realidad una instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una base del ejército que era usada para entrenar a soldados norteamericanos y hacer pruebas de vuelo de los U-2 y los Oxcart, aviones de combate que se eran utilizados para espiar y vigilar al enemigo.

¿Por qué se demoró tanto la CIA en confirmar esto? La base aérea fue creada por Dwight Eisenhower en 1950, y fue utilizada principalmente durante la Guerra Fría por lo que el desconocimiento del enemigo sobre esta base era de vital importancia.

¿QUÉ OPERACIONES REALIZA EL ÁREA 51?

Si bien la CIA ha confirmado la existencia de esta base militar, sus acciones son un alto secreto para el gobierno. De hecho, está completamente prohibido acercarse a la instalación, tal como lo muestran las numerosas advertencias alrededor de la localidad en Nevada.

Está penado por ley desde tomar fotos hasta cruzar algunos metros dentro de la base, y siempre hay soldados cuidando los alrededores para que ninguna persona se atreva a aventurarse e incluso sobrevolar el cielo de esta zona podría traer graves consecuencias.

¿Será que en realidad están protegiendo las investigaciones que tiene el gobierno sobre los alienígenas? Por ahora, solo los altos mandos de Estados Unidos y los miembros del ejército conocen la verdad de este lugar.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EVENTO DEL ÁREA 51?

En primera instancia, con tantas advertencias en los alrededores, es poco probable que alguna persona que haya puesto "asistir" al evento se aproxime a las inmediaciones del Área 51. El evento en Facebook no será real, así que se espera que la fecha pase sin complicaciones.

Sin embargo, algunos entusiastas podrían utilizar esta excusa para presenciarse frente a la base militar secreta. ¿Qué harán los soldados entonces? La misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha respondido a este evento en Facebook y ha dejado en claro qué acciones tomarán contra los "valientes" que se acerquen.

Laura McAndrews, representante del grupo militar, comentó a Washington Post que el ejército está al tanto de este evento viral, y todos los soldados que se encuentren en ese turno están preparados para proteger el local de cualquier persona que intente ingresar de forma inesperada.

"(El Área 51) es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y desalentaríamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a los soldados americanos," dijo McAndrews en la publicación. "La Fuerza Aérea de Estados Unidos está lista para proteger al país y sus activos".

