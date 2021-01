Arnold Schwarzenegger se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en el Dodger Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El actor de 73 años compartió un video del preciso instante en que recibió la dosis a través de un video publicado en su perfil de Instagram.

“Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí e inscríbase para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!”, expresó la celebridad como descripción de su video.

Según se pudo observar en el clip, el actor llegó al Dodger Stadium en su auto particular e hizo fila como cualquier otro ciudadano estadounidense.

Arnold Schwarzenegger ha incentivado a sus seguidores a cumplir con las medidas de bioseguridad desde el inicio de la pandemia. En marzo de 2020, el famoso actor hizo una donación de un millón de dólares para la compra de material sanitario

“Nunca he creído que quedarse en el sofá y quejarse sobre lo mal que están las cosas sea la solución a los problemas. Siempre he pensado que todos tenemos que trabajar juntos para mejorar la situación. Este es un procedimiento muy simple para cuidar de nuestros verdaderos héroes, los que se encuentran en primera línea de los hospitales y otros centros. Me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo y espero que ustedes también den un paso adelante”, dijo el ex gobernador de California en ese entonces a través de su cuenta de Instagram.

