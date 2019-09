Bad Bunny se hartó de las redes sociales y pidió a sus fans que no le den “me gusta” a su publicación

Tras varios días sin publicar nada en sus redes sociales, Bad Bunny realizó una publicación que estuvo acompañada de un mensaje en el que se explicaba el motivo de su ausencia.

Al parecer, según lo que se lee, el boricua se hartó de las redes sociales o, al menos, prefiere no estar pendiente de su celular a cada rato y compartir todo lo que hace.

“Las redes no lo son todo. Si no me ven mucho por aquí, es porque estoy viviendo, riendo y jugando”, escribió el popular “Conejo malo”.

Pero eso no fue todo, pues Bad Bunny pidió a sus fans que no le den “me gusta” a su publicación y que aprovechen su tiempo para hacer aquello que les gusta.

“Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces”, escribió el cantante nacido en Puerto Rico.

Pese al consejo de Bad Bunny, sus seguidores no dudaron en darle “me gusta”, a tal punto que la publicación acumula más de un millón de “likes”.

A esto hay que sumarle los miles de comentarios que generó la publicación del cantante urbano, quien hace poco estrenó “Oasis”, su álbum en conjunto con su amigo y colega J Balvin.