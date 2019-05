Becky G confirmó que interpretará la versión en español de “Un mundo ideal” para “Aladdin” | FOTOS

La cantante Becky G no deja de ser noticia gracias a su talento. Esta vez, la intérprete de “Sin Pijama” y “LBD” anunció que cantará el tema oficial de la cinta Aladdin en español junto al ex miembro de One Direction, Zayn Malik.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Becky G confirmó la feliz noticia con un video donde se muestra muy sonriente y utilizando un traje típico de la India, el cual utilizaría en el videoclip de “Un mundo ideal”.

"Me siento tan honrada y emocionada de poder contarles que cantaré la versión en español de ‘A Whole New World’ (‘Un mundo ideal’) de Aladdin de Disney junto Zayn (Malik). Esto es realmente un sueño hecho realidad y no puedo esperar a que escuchen esta hermosa canción", escribió Becky G en Instagram.

Recordemos que hace una semana, Zayn Malik compartió en sus redes sociales el videoclip oficial de "A Whole New World" junto a la cantante estadounidense Zhavia Ward.

"Fue muy difícil mantener esto en secreto. Estoy tan feliz de ser parte de esta increíble canción", afirmó Zhavia Ward en Instagram sobre el video que ya supera las 28 millones de reproducciones en YouTube.

Ahora, Zayn Malik se unirá a Becky G para interpretar el tema, el cual estará disponible a partir del viernes 17 de mayo en las plataformas digitales.