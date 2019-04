Becky G publica detrás de cámaras del video de su nueva canción 'Next To You' | VIDEO La popular cantante usó su cuenta de Instagram para poder mostrar cómo grabó su nuevo material audiovisual.

Becky G publica detrás de cámaras de nuevo tema musical. (Foto: Captura de pantalla) Becky G publica detrás de cámaras de nuevo tema musical. (Foto: Captura de pantalla)