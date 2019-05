Belinda: ex pareja hackeó a cantante y publicó fotos de ambos

Fue el último miércoles que todos los seguidores de Instagram de Belinda despertaron con una gran sorpresa. La red social de la artista mostraba unas románticas fotografías de la cantante con el cirujano Ben Talei.



"Amor de mi vida", es el texto que acompañan las fotografías en el Instagram de Belinda. Pero solo pasaron unas horas y las imágenes fueron eliminadas.

Danna Vázquez, representante de Belinda, habló con la revista People en Español para aclarar el incidente.

“Ellos ya no son novios (…) Él hackeó la cuenta”, manifestó la representante al mencionado medio.

La revista indica que fue el mismo doctor el que publicó las imágenes en el Instagram de Belinda sin su autorización. La cantante mexicana aún no se ha pronunciado al respecto.

Ben Talei, ex pareja de Belinda, es un reconocido cirujano plástico que trabaja en el Beverly Hills Center for Plastic and Laser Surgery donde atiende a distintas celebridades de Hollywood.