¿La porno de Bella Thorne? La ex-disney debutará en el sitio para adultos como directora

Hace poco, Bella Thorne dejó al mundo con la boca abierta al revelar que era pansexual, una orientación sexual hacia cualquier individuo independientemente de su género o atracción sexual. Ahora, nuevamente vuelve a estar en el ojo de la tormenta por su ingreso oficial a la industria del porno.

Pero... no de la forma que todos creen. Al parecer, ella tendría su primera película porno como directora, la misma que ha sido producida por Pornhub y llegará a su sitio oficial luego de ser presentada en el Festival de Cine de Oldenburgo en Alemania, evento que se realizará del 11 al 15 de septiembre.

Tal como lo menciona en una entrevista que realizó para la famosa página web con contenido para adultos, ella intenta crear una historia parecida a la de Romeo y Julieta, pero con una intensidad tan grande y peligrosa que hará que más de uno sienta esa tensión en su habitación al ver la película.

"Si crees que el porno es incómodo, lamento que te sientas incómodo, pero no hagas a la otra gente sentir incómoda por no estar cómodo", comenta Thorne en la entrevista. Esta película contará con los actores de cine para adultos Abella Danger y Small Hands, y este es uno de los primeros pasos de una serie de películas que Pornhub planea hacer con directores no esperados.