Billie Eilish lanzó el videoclip de “All the good girls go to hell” con importante mensaje ambiental | FOTOS

La joven cantante Billie Eilish estrenó el pasado 4 de julio el videoclip de su tema “All the good girls go to the hell” , proyecto audiovisual que llega cargado de un importante mensaje de conservación del planeta.

Dirigido por Rich Lee y filmado en Los Ángeles, el video llega antes de la Cumbre de Acción Climática 2019 de la ONU en la ciudad de Nueva York, así como el próximo Global #ClimateStrike, encabezado por la activista adolescente Greta Thunberg.

En menos de 24 horas desde su lanzamiento, el videoclip de la joven intérprete cuenta con más de 11’601,872 visualizaciones y miles de comentarios que la felicitan por un mensaje “importante y sincero”.

“En este momento, hay millones de personas en todo el mundo rogando a nuestros líderes que presten atención. Nuestra tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes, las capas de hielo se están derritiendo, nuestros océanos están creciendo, nuestra vida silvestre está siendo envenenada y nuestros bosques están ardiendo”, explicó Billie Eilish en su cuenta de Instagram.

Billie Eilish compartió este mensaje en Instagram. (Foto: Captura)

Recordemos que el mes pasado, la joven cantante obtuvo su primer N°1 en el Billboard Hot 100 con "Bad guy", canción incluida en álbum su debut multi-platino, “When we all fall sleep, where do we go?”.

Billie Eilish es oficialmente la primer artista nacida este milenio en lograr un álbum y un sencillo No. 1, y ahora es la tercera artista solista femenina en 31 años de historia con múltiples canciones que encabezan la lista de reproducción de Billboard Alternative Songs (junto con Alanis Morissette y Sinead O'connor).